ANOHNI vuelve a hablar de feminismo en su nuevo EP y comparte la trap ‘Paradise’

‘HOPELESSNESS‘, el disco de ANOHNI del año pasado, tendrá hermano menor. Se trata del EP de seis canciones ‘Paradise’, del que además hoy se da a conocer la canción titular a pesar de que para escuchar el pequeño disco al completo habrá que esperar hasta el próximo 17 de marzo. La canción coproducida por Oneohtrix Point Never y Hudson Mohawke destaca por su base trap y por supuesto por la identificable voz de la artista.

En un comunicado vinculado con este lanzamiento ANOHNI habla del mal que el hombre ha hecho al mundo “esclavizando a las mujeres y apropiándose de su poder creativo” y hace un nuevo llamamiento para que las mujeres tomen el poder. “Donald Trump y su equipo están demostrando que los valores inherentes a los hombres por razones biológicas y enseñadas a los chicos en el patio del colegio no les han equipado para lidiar con la crisis global sin precedentes que vivimos (…) Sólo una intervención de las mujeres de todo el mundo podría encauzar el destino desesperado de nuestra especie”.

Los títulos del EP son tan ilustrativos como ‘Jesus Will Kill You’, ‘You Are My Enemy’ y ‘Ricochet’.

01 In My Dreams

02 Paradise

03 Jesus Will Kill You

04 You Are My Enemy

05 Ricochet

06 She Doesn’t Mourn Her Loss