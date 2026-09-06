Bad Bunny gana su primer Emmy por el show de la Super Bowl

Bad Bunny ha recibido su primer Emmy gracias a su memorable espectáculo en el Halftime de la Super Bowl. El puertorriqueño ha recogido la estatuilla durante la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys, celebrados antes de la gala principal. Esta se emitirá el próximo 14 de septiembre desde Los Ángeles.

El espectáculo contaba con 9 nominaciones, de las cuales se ha acabado llevando 7. Resulta que el Halftime del puertorriqueño se convirtió en el más nominado de la historia de los premios. Además de la dedicada al propio Bad Bunny, el show también ganó en las categorías de Mejor dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programa especial.

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Bad Bunny no fue el único artista musical en conseguir un reconocimiento durante la noche de este sábado, con Sabrina Carpenter también llevándose un Emmy por su participación en el especial de ‘The Muppets Show’. Con el Grammy y el Emmy en su poder, ambos artistas están a medio camino de alzarse con los cuatros grandes premios de la industria, a falta del Oscar y el Tony.