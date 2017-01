Jamiroquai vuelve al disco contemporáneo en ‘Automaton’

En las últimas horas se han precipitado las noticias sobre el nuevo disco de Jamiroquai que se insinuó hace un par de semanas mediante un teaser en el que Jay-Kay renovaba su estética con un gorro-lámpara que cambiaba de color.

Esta “tecnología”, unido a los breves compases de música que se escuchaban de fondo, daban una idea de que la nueva etapa del conjunto británico dejaba atrás, de momento, el soul-funk clasicote de ‘Rock Dust Light Star’, su último disco de estudio de 2010, y retomaban el disco revestido de electrónica que les dio éxito en los 90. Hoy al fin podemos escuchar ‘Automaton’, el primer tema de esta etapa y que dará también nombre a su nuevo disco.

Y efectivamente, ‘Automaton’, la canción, es un nuevo tema accesible y redondo que incide en la música disco de los 70 y 80, si bien esta vez lo reviste de unos sintetizadores chirriantes, en los versos, que recuerda a los trabajos de Daft Punk. Con el lanzamiento de este single, además, Jamiroquai han confirmado el tracklist de ‘Automaton’ y su fecha de edición, que no llegará a finales de año, como se especuló, sino mucho antes: el día 31 de marzo.

1. “Shake It On”

2. “Automaton”

3. “Cloud 9”

4. “Superfresh”

5. “Hot Property”

6. “Something About You”

7. “Summer Girl”

8. “Nights Out in the Jungle”

9. “Dr Buzz”

10. “We Can Do It”

11. “Vitamin”

12. “Carla”