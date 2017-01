Donald Trump llama “asquerosa” a Madonna por su discurso en la Marcha de la Mujer

Hoy, 27 de enero, Washington acoge su histórica marcha antiaborto March for Life, que se celebra en la capital estadounidense desde que Estados Unidos aprobara esta práctica en 1973. Con motivo de este evento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de recuperar una ley que impide a organizaciones abortistas extranjeras financiarse con dinero estadounidense, ha concedido una entrevista a la televisión estatal donde ha sido preguntado por varios temas, entre ellos, Madonna y su polémico discurso en la “marcha de las mujeres” del pasado 21 de enero, donde la cantante aseguró haber “pensado seriamente en volar la Casa Blanca por los aires” después de que Trump asumiera la presidencia del país.

Como todo el mundo sabe que Madonna maquina volar la Casa Blanca de un momento a otro de los próximos cuatro años, la amenaza de un atentado de la cantante en Estados Unidos ha creado resquemor entre varios sectores de la población estadounidense, como al republicano, que ya ha pedido que la investigue el FBI, o a la cantante Cyndi Lauper, que ha criticado las palabras de Madonna y ha abogado por la “humanidad y la claridad” en lugar de por el “enfado” que ha expresado la autora de ‘Like a Virgin’.

La respuesta de Trump a esta polémica se esperaba con interés y no ha decepcionado: el magnate ha llamado “asquerosa” a la cantante en esta entrevista y ha dicho que se “ha perjudicado a sí misma y a su causa” feminista con sus declaraciones. “Lo que dijo fue totalmente vergonzoso para nuestro país”, ha asegurado el presidente. No hace falta que iluminemos la ironía que supone que Trump califique de “vergonzosas” según qué declaraciones, pero la historia no deja de tener guasa, sobre todo porque a Trump Madonna no le podría importar más un pimiento, como sugiere su apático rostro en el vídeo.

TRUMP on MADONNA: What She Said Was Disgusting – I Think She Hurt Herself Very Badly #MarchForLife pic.twitter.com/VZKUDFgsVU

— 🇺🇸Cris 🇺🇸 (@ThePatriot143) January 27, 2017