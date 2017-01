Cyndi Lauper critica el discurso de Madonna en la Marcha de la Mujer

Cyndi Lauper ha criticado el discurso de Madonna el pasado fin de semana en la Marcha de la Mujer de Washington, donde mencionó la idea que le pasaba por la cabeza de “volar la Casa Blanca” y mandó a Donald Trump a “comerse una polla”, antes de centrarse en la “revolución del amor” y una llamada a la paz.

Cuando le preguntan en un programa de televisión de Bravo llamado ‘Watch What Happens Live’, Cyndi Lauper responde que se alegra de que Madonna fuera, pero que no cree que sus palabras “sirvieran para nuestro cometido”. “El enfado no es mejor que la claridad y la humanidad. Esto es lo que abre la mente de la gente”, añade, antes de poner el discurso de Scarlett Johansson como ejemplo de lo que sí sirve para algo. “Fue claro y elocuente”, indica. El presentador le pregunta si es verdad que tuvo una guerra con Madonna en el pasado o se la inventó la prensa y Cyndi Lauper sale muy bien del paso, contestando de broma mientras a su lado Rod Stewart se parte la caja.

El discurso de Madonna ha provocado que algunas voces republicanas hayan pedido que la cantante sea “detenida” o cuando menos “interrogada por el FBI”. También una emisora de Texas ha indicado que no volverá a pinchar canciones de Madonna, si bien esta emisora no está registrada en el panel oficial estadounidense, por lo que Billboard informa de que no podrá compararse cuánto pinchaban a Madonna antes de la marcha y cuánto lo harán después.