“Rihanna” y “Drake” arrasan con ‘Work’ en ‘Tu cara me suena’

El exitoso programa de imitaciones a cargo de famosos ‘Tu cara me suena’ emitió ayer la gala número 13 de su quinta edición. En esta temporada hemos visto ya curiosidades como un “enfrentamiento” entre Adele y Sia, imitadas por Lorena Gómez y Beatriz Luengo respectivamente, o una Fleur East que encantó a la misma Fleur East.

Anoche la ganadora, como cuando imitó a Sia, volvió a ser la actriz y cantante, ex-UPA, Beatriz Luengo. En esta ocasión lo hizo imitando a Rihanna, interpretando su hit ‘Work’ (la segunda mejor canción de 2016 para nuestra redacción). Su show se fijó en aquel que ofreció la “Churrera de Barbados” en la gala de los BRITS 2016, y en la que apareció el canadiense Drake para hacer su parte del dueto. En el caso de Luengo, quien le dio réplica fue, curiosamente, su propio marido, Yotuel (integrante del conjunto de música urban cubano Orishas).

La actuación de ambos, quizá más por morbo y puesta en escena que otra cosa (en esta ocasión, Luengo cantó lo que viene siendo poquito), logró alzarse con la victoria al obtener el favor del jurado integrado por Lolita, Chenoa y Ángel Llácer. Frente a ellos, algunas actuaciones destacables fueron las de Rosa López interpretando ‘Pump Up The Jam’ de Technotronic o Esther Arroyo haciendo ‘Killing Me Softly’, en la versión de The Fugees (tremenda su pinta como Lauryn Hill, que en la web de Antena 3 califican como “nigga”, de forma muy desafortunada).

Esta misma semana Antena 3 confirmaba la próxima producción de la versión de anónimos de este programa, titulada ‘Tu cara no me suena todavía’ (tela con el nombrecito) y que contará, de nuevo, con la cantante Mónica Naranjo como jurado.