Austra / Future Politics

“‘Future Politics’ es una colección de himnos de baile que busca desarrollar el concepto de que el Apocalipsis no es una fatalidad, sino un producto del ser humano y de sus propias decisiones”. Así presenta la nota de prensa ‘Future Politics’, el último disco de Austra. Un disco íntegramente escrito, interpretado y producido por mujeres, tal como señala su Tumblr. Una obra ambiciosa de techno-pop de izquierdas, feminista, queer, antisupremacista, libertaria, sensual y, a la vez, extrañamente extrasensorial. “No aceptes nada de lo que te han dicho que es la manera apropiada de vivir. No tenemos por qué tener familia, hijos, trabajos sin sentido. No tenemos por qué definirnos a nosotros mismos, nuestra sexualidad, nuestro género”, insisten. Y esto es lo que tratan de plasmar: una fábula retrofuturista con una atmósfera propia de distopía cyber-punk. ‘Future Politics’ plantea quimeras en un mundo donde la política convencional es caduca, pegada a los obsoletos axiomas nacionalistas y patriarcales del pasado. Un pasado no superado y un futuro que no llega.

Musicalmente, Katie Stelmanis y su contramaestre Maya Postepski, continúan cultivando su particular synth-pop industrial, sofisticado y oscuro, con la voz lírica de Katie como gran baza e insignia. Pero ‘Future Politics’ está un peldaño por debajo de ‘Olimpia’ y en él se echa algo de menos la exuberancia de ‘Habitat’. Su escucha genera cierta contradicción: es irregular y da la sensación de ser mejor en intenciones que en resultados. Pero, a la vez, tiene el brillo de esas obras que se sienten más pensadas desde las vísceras que desde el cerebro. El inicio despista: ‘We Were Alive’ es un medio tiempo engañoso por las orquestaciones y la dulzura que desprende para, a continuación, romper con la potente ‘Future Politics’, efectivo y machacón número dance de ritmo industrial y desmelene final, que enmarca una proclama anticapitalista (“The system won’t help you when your money runs out”). ‘Utopia’, el primer single, tiene en comparación el ilusorio aspecto sereno que le otorga su atmósfera de ambient y el piano dream-pop. Pero también resulta asfixiante por el uso de la voz doblada de Katie y los equilibrios calma/furia, que ilustran una fábula sobre un mundo superpoblado por individualidades aisladas.

Pero donde la fórmula de Austra se sublima y alcanza su máxima expresión es en la fabulosa ‘I Love You More Than You Love Yourself’, que funciona como un envés perverso de ‘I’ll Be Your Mirror’ . Un monumento tenso, que te arrastra hasta reventar en la salvación que ofrecen sus ¡dos! estribillos. Mezclando el sosiego con el ritmo trance, Austra construyen el himno del disco y, quizás, la mejor canción que han hecho jamás. Su fulgor es tan intenso que hace palidecer todo a su alrededor, empezando con las dos pequeñas maravillas de techno-pop ochentero que son ‘Freepower’ y ‘Gaia’ (que recuerda levemente a Vangelis). Es este desequilibrio lo que le resta brillantez a este disco, al alternar las joyas con piezas esforzadas, pero menos conseguidas y demasiado reiterativas (‘I’m a Monster’, ‘Angel in Your Eye’, ‘Beyond a Mortal‘), donde el abuso de los esquemas se vuelve en contra de ellas. Y el cierre con la marcial pero fría ‘43’ deja cierto regusto agridulce. Porque, por un lado, Austra han conseguido ya definir completamente su sonido; porque es un disco que mueve al optimismo a pesar de todo; porque han intentado construir su gran obra… pero, por otro lado, no lo han logrado del todo. No todavía. Pero, pese a su irregularidad, no puedes dejar de reproducirlo una y otra vez. En estos tiempos de consumo compulsivo y rápidos olvidos esta sea, probablemente, la gran victoria del grupo.

Austra girarán el próximo mes de abril con nuevo disco. Las ciudades que acogerán el tour en nuestro país son Madrid (el 6 de abril, Teatro Barceló), Valencia (el 7 de abril, La Rambleta) y Barcelona (el 8 de abril, Apolo). Las entradas están disponibles en Ticketea.

Nota: 7,5

Lo mejor: ‘We Were Alive’, ‘Future Politics’, ‘Utopia’, ‘I Love Your more than You Love Yourself’

Te gustará si te gusta: Zola Jesus, Grimes, The Radio Dept.

Escúchalo: Spotify