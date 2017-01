El disco conjunto de Gonzales y Jarvis Cocker lo publica un sello de música clásica

El próximo 17 de marzo llegará a las tiendas y plataformas de streaming una unión musical a priori impredecible, entre el músico experimental canadiense Gonzales y el británico Jarvis Cocker, vocalista y compositor en la icónica banda británica Pulp. El disco lleva por título ‘Room 29’ y, para que nos hagamos una idea de lo que nos podemos encontrar en él, baste decir que será publicado por el popular sello de música clásica Deutsche Gramophon.

El álbum, grabado en París, ciudad en la que Cocker reside desde hace años, ha contado con la participación de reputados instrumentistas de música clásica como la flautista Nathalie Hauptman, el fitzcornista Hasko Kroeger y la cantante Maud Techa. El disco se vertebra sobre textos del historiador fílmico David Thompson, relatos sobre Jean Harlow o Howard Hughes. Además de un pequeño teaser y el tracklist completo, ya pueden escucharse dos de los temas del disco, ‘Tearjerker’, que comienza con Jarvis cantando unas líneas demoledoras (“you are such a jerk, you are a tearjerker, you don’t need a grilfriend, you need a social worker”), y el interludio instrumental ‘The Tearjerker Return’.

01 Room 29

02 Marmont Overture

03 Tearjerker

04 Interlude 1 – Hotel Stationery

05 Clara

06 Bombshell

07 Belle Boy

08 Howard Hughes Under the Microscope

09 Salomé

10 Interlude 2 – 5 Hours a Day

11 Daddy, You’re Not Watching Me

12 The Other Side

13 The Tearjerker Returns

14 A Trick of the Light

15 Room 29 (Reprise)

16 Ice Cream As Main Course