El debut mundial de Zara Larsson no nos convencerá de que es la Rihanna sueca

Zara Larsson anuncia hoy que su debut internacional, ‘So Good’, sale el 17 de marzo (‘1’ se editó únicamente en Suecia). Un vistazo al “tracklist” oficial de ‘So Good’ en iTunes compartido en nuestros foros revela que el disco traerá -naturalmente- los sencillos que hemos conocido de Larsson hasta el momento, estos son, ‘Lush Life’, ‘Ain’t My Fault’, ‘Never Forget You’ con MNEK, ‘I Would Like’ y el tema que da nombre al disco. ¿Entrará ‘Permission’, que Larsson presentó en Gibraltar el pasado verano?

Lo que Zara -o más activamente su sello, Epic- está intentando con su carrera es vendernos que es americana. En realidad estaba cantado: joven, guapa, rubia y con voz potente y comercial, Larsson es un caramelo para el hegemónico mercado estadounidense. Aunque en directo le faltan tablas todavía -hay que recordar que solo tiene 19 años-, Larsson tiene una voz versátil capaz de adaptarse a varios estilos, por lo que Epic no ha dudado en transformarla en un reducto del icono americano más “cool” de la actualidad, Rihanna. Esto es evidente en su último single, ‘So Good’, donde Larsson modula su voz de manera que parece una imitadora de la de Barbados. Ella es de Estocolmo pero nadie lo diría escuchando esta canción.

El intento más obvio de Zara de convencernos de que es la Rihanna sueca es ‘Ain’t My Fault’. Zara imita a la barbadense en esta canción en su estilo de urban pop maximalista y en sus inflexiones vocales (esos “ah ah ah” parecen sacados de ‘Loveeeeeee Song’) pero, sobre todo, en su videoclip, donde la sensualidad vulgar, el “swagger” femenino, la ostentación despreocupada y el estilismo de Zara (ese abrigo, esa sudadera, esas botazas de pierna) parecen directamente un plagio de la Rihanna de ‘Bitch Better Have My Money’. Por suerte para Zara, al rapero de turno, Ty Dolla $ign, nos lo han colado en el single siguiente.

Lo surrealista de todo esto es que ninguna de estas canciones claramente inspiradas en la radio urban americana en general y en Rihanna en particular ha conquistado firmemente el mercado americano. El único single de Zara presente actualmente en iTunes USA es ‘So Good’, donde ocupa el top 78. En Billboard, ‘Ain’t My Fault’ fue solo top 76 y ‘I Would Like’ -que fusiona urban con la moda tropical, para colmo- ni entró. En Reino Unido, solo ‘I Would Like’ logró una posición notable (top 2). Los singles de Zara que mejor han funcionado son los de sonido europeo (‘Never Forget You’ fue top 13 en USA; ‘Lush Life’ top 76 pero acumula 530 millones de streamings solo en Spotify), sin embargo, su equipo se empeña en vendérnosla como la Rihanna blanca que nadie necesita.

Muy lejos del pop electrónico melódico de ‘Lush Life’, el single más reciente de Larsson, ‘So Good’, claramente bebe del R&B noventero que influyó el primer disco de Ariana Grande. ¿Dónde está la verdadera Zara Larsson? Epic ha percibido el potencial de Zara en Estados Unidos, pero Larsson tiene más talento que ofrecer que el de ser una simple imitadora de Rihanna. Su álbum debut será el intento definitivo de la industria de explotarla como producto pseudo-americano, pero no está tan claro que vaya a catapultarla a un éxito comercial longevo cuando Zara carece de estilo propio incluso antes de publicar su debut. Si su canción insignia no dicta ahora sus pasos artísticos, ¿qué carrera le espera a Zara? Esto pinta a caso Rita Ora y Larsson se merece algo mejor.