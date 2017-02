Beyoncé presentará su embarazo en los Grammy

Beyoncé ha “roto internet” esta semana anunciando su ya avanzado embarazo de gemelos y a lo grande, publicando una fantasiosa sesión de fotos en la que ha posado cual madre naturaleza o diosa de los mares, pero también en desnudo natural, dejando ver sus dos caras, la de carne y hueso y la mitológica, como queriéndonos decir que ella es una de nosotros… pero en realidad no. ¡Como si no lo supiéramos!

Este genial golpe de márketing de Beyoncé se ha producido a pocos días de que se celebre la próxima edición de los premios Grammy, que son el 12 de febrero y donde Beyoncé aspira a 9 nominaciones, por lo que parecía esconder una intención publicitaria más que simplemente informativa. Billboard informa, vía Entertainment Weekly, que Beyoncé efectivamente actuará en los Grammy en su avanzado estado de embarazo, pues ha sido vista ensayando en Los Ángeles durante el día de ayer.

¿Qué cantará la artista en los Grammy? Por si nos olvidaba que ‘Lemonade‘ era una historia de infidelidad pero también de reconciliación, apostamos por su último single, ‘All Night’.

Otro artista confirmado recientemente en los Grammy es Chance the Rapper, que se ha convertido en una estrella solo ofreciendo sus discos en streaming y en descarga gratuita, por lo que su presencia tiene más mérito todavía. También Adele y The Weeknd con Daft Punk están confirmados en la ceremonia, pero no Kanye West, Drake y Justin Bieber, que han decidido boicotearla por no considerar los premios relevantes o representativos.