Los fans de M.I.A. acusan a Beyoncé de plagio

No es la primera vez que Beyoncé es acusada de plagio, ni será la última. Aunque, esta vez, la cosa tiene tintes absurdos: todos (si no, podéis hacerlo más abajo) hemos visto una de las imágenes de la semana el mes el año, esa foto de Instagram con la que Knowles anunciaba su embarazo de gemelos. Pues bien, hay quien dice que no es totalmente genuina.

Algunos fans de Maya Arulpragasam, M.I.A., aseguran que Bey ha imitado algunos planos del clip que su heroína ha realizado para ‘POWA’, uno de los temas de su último álbum ‘AIM’. La cosa es que el vídeo en cuestión ni siquiera se ha estrenado. De hecho, las imágenes a las que aluden, en las que la tamil aparece tumbada y cubierta con un velo sobre un lecho de flores (en el remolque de un camión), fueron subidas a Instagram unas horas después que la de Beyoncé. Parece que se trata de una mera casualidad que algunos se empeñan en sacar de quicio.

No ha sido la única polémica en torno a esta imagen de Beyoncé que ya ha superado aquella de Selena Gómez como la foto con más likes de Instagram. Ha sido también muy comentado un desafortunado tuit del Departamento de Policía de Atlanta en el que invitaba a celebrar el embarazo de la diva pop, pero “evitando los tiroteos celebratorios”. Ante las protestas por el mal gusto del tuit, fue retirado y tuvieron que pedir disculpas.

Pese a que al conocerse la noticia se dudó de su participación debido a su estado gestante, Beyoncé ha confirmado que sí actuará en la gala de los Grammy 2017 que se celebra la próxima semana, en la que además opta a algunos de los premios más importantes de la noche. Por su parte, M.I.A. es uno de los cabezas de cartel confirmados en el festival francés Garorock 2017.