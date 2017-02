‘Same Drugs’ de Chance The Rapper y otros vídeos protagonizados por peluches

En las últimas horas, Chance The Rapper ha lanzado un nuevo vídeo para un tema extraído de su album ‘Coloring Book’, un disco que le ha catapultado a un nuevo estatus en el pop mundial. Esta misma semana, de hecho, opta a algunos premios Grammy, un logro nada desdeñable considerando que, a día de hoy, funciona de manera independiente, sin un gran sello detrás.

El clip en cuestión es para la canción ‘Same Drugs’, una balada en la que rememora, entre imágenes de Peter Pan y Wendy, una relación de juventud que ya no volverá. El vídeo, dirigido por Jake Schreier, presenta al rapero de Chicago en un estudio de televisión iluminado como si estuviéramos en plenos años 70. En esa década emergieron los famosos Muppets de Jim Henson como estrellas televisivas. Por eso no sorprende en absoluto ver cómo una especie de diva gospel de peluche, interpreta el tema a dúo con Chano al piano, en una bonita escena. Pero el uso de marionetas de peluche en videoclips no es nada nuevo en el mundo del pop, más allá de las constantes y memorables apariciones de artistas pop (de Blondie a Justin Timberlake, de Elton John a Weezer) en el programa de as citadas marionetas televisvas.

En los últimos años, hemos podido ver a artistas como Ed Sheeran tener un alter-ego de felpa en ‘Sing’, a Mastodon esconder un submundo de violentas criaturas de trapo en ‘Deathbound’, a El-P (ahora parte de Run The Jewels) pasear con una rata yonqui conduciendo un descapotable, a Eminem ponerse a tono con chicas de gomaespuma en ‘Ass Like That’, a Imagine Dragons en medio de peleas ilegales de muñecos en ‘Radioactive’, una fábula campestre de los populosos The Polyphonic Spree o a Supergrass ver cómo sus cuerpos dejaban de ser proporcionados y de carne y hueso, para convertirse en caricaturas animadas. Y, por supuesto, en esta selección no podíamos olvidar al icónico Flat Eric, el gran hit del francés Mr. Oizo.