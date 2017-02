Quiniela para los Grammy 2017: probables ganadores e injusticias previsibles

Este domingo se entregan los premios Grammy, retransmitidos en directo en España a través de DKiss. Casi todas las apuestas están concentradas en Beyoncé y Adele, decantándose por la primera para el premio gordo de Álbum del Año y por Adele en Mejor Canción. ¿Pero habrá sorpresa? Diseccionamos las categorías más reñidas, descartando algunas en las que imaginamos que hay poca intriga. ¿De verdad puede Rihanna arrebatar el premio a Mejor Álbum Urban a Beyoncé cuando ‘Lemonade’ está nominado a Álbum del Año y ‘ANTI‘ no? Veremos, en cualquier caso. Están confirmadas las actuaciones de gente como Beyoncé, Adele, Katy Perry, The Weeknd con Daft Punk, Bruno Mars o Metallica, parece que junto a Lady Gaga.

Álbum del Año

¿Quién está nominado?: ‘25‘ de Adele, ‘Lemonade‘ de Beyoncé, ‘Purpose‘ de Justin Bieber, ‘Views‘ de Drake y ‘A Sailor’s Guide to Earth’ de Sturgill Simpson.

¿Quién es favorito para ganar?: Según las casas de apuestas, Beyoncé ganará con ‘Lemonade’. Además, acude a actuar embarazada de gemelos. La segunda favorita es Adele y Stugill Simpson es tercero, aunque bastante distanciado en las casas de apuestas, si bien podría dar la sorpresa teniendo en cuenta el carácter clásico de los Grammys.

¿Quién debería ganar?: La derrota del disco ‘Beyoncé’ hace unos años fue sonada. Y eso que perdía contra un artista tan prestigioso como Beck, quien acudía con ‘Morning Phase’. Pueden arder marquesinas y papeleras de todo el mundo si Queen B, que ha tenido las mejores críticas posibles con ‘Lemonade’, vuelve a perder. ’25’ es un gran disco, pero de ganar, se reabriría el debate sobre el racismo de la academia, ensombreciendo la calidad del propio álbum de Adele. Flaco favor harían a la baterista de ‘Hello’.

¿Quién debería haber estado nominado?: La academia la ha liado parda dejando fuera de los nominados ‘Blackstar’ de David Bowie, después de haberle ignorado casi toda su vida. Bowie solo tiene dos Grammy, uno honorífico (WTF) y otro por el vídeo de ‘Jazzin’ for Blue Jean’ (WTF2), y os recordamos que los premios existen desde 1959. Siempre ciñéndonos a los criterios tradicionales de la academia y comprendiendo que se excluya en ese sentido a australianos y británicos como Nick Cave, Laura Mvula o Kate Tempest, no se entiende por qué ‘Views’ de Drake está nominado y ‘ANTI’ de Rihanna no, cuando las listas de lo mejor del año han premiado claramente el disco de Rihanna. ‘Purpose’ de Bieber es mono pero es muy difícilmente defendible por encima del álbum de Chance the Rapper y para más inri, los discos de Bon Iver y Solange salieron el 30 de septiembre, el último día para ser tenidos en cuenta. Ninguno está nominado. Ni tampoco Frank Ocean, que “se olvidó” de presentar su álbum. Quienes sí optarían a los Grammys 2018 son A Tribe Called Quest (que actúan con Anderson.Paak).

Canción del Año

¿Quién está nominado?: ‘Formation’ de Beyoncé, ‘Hello’ de Adele, ‘I Took a Pill In Ibiza’ de Mike Posner, ‘Love Yourself’ de Justin Bieber y ‘7 Years’ de Lukas Graham.

¿Quién es favorito para ganar?: ‘Hello’ de Adele, triplicando las opciones de ‘Formation’ y hundiendo en la miseria ‘I Took a Pill In Ibiza’, que… ¿qué hace nominada?

¿Quién debería ganar?: ‘Hello’ de Adele. Entendiendo que lo clásico también tiene que tener su lugar en una ceremonia de los Grammy sería justo recordar la calidad de esta balada-apisonadora que arrasaba el invierno pasado, convirtiéndose en un clásico instantáneo, justo cuando la gente decía que el éxito de Adele era flor de un día. Sería también una buena forma de que Adele no se fuera de vacío. ’25’ es un álbum muy equilibrado y lleno de grandes canciones -de ‘All I Ask’ a ‘Remedy’- que no merece en absoluto titulares tipo “la gran perdedora de la noche fue Adele”.

¿Quién debería haber estado nominado?: ‘Black Man in a White World’ de Michael Kiwanuka no puede ser más “Grammy material”, la ausencia de David Bowie es -otra vez- completamente inaudita y, si se quería premiar un poquito de modernidad por la vía del tropical house (?), la única opción posible era ‘Cheap Thrills’ de Sia. No Mike Posner.

Grabación del Año

¿Quién está nominado?: ‘Hello’ de Adele, ‘Formation’ de Beyoncé, ‘7 Years’ de Lukas Graham, ‘Work’ de Rihanna y Drake y ‘Stressed Out’ de Twenty One Pilots.

¿Quién es favorito para ganar?: ‘Hello’ también es favorita de las casas de apuestas, aunque en este caso con menor diferencia sobre ‘Formation’. Lukas Graham y sobre todo Twenty One Pilots aparecen descolgados en último lugar. De hecho, ¿qué hacen nominados?

¿Quién debería ganar?: la Academia debería recordarnos la importancia de una buena producción premiando bien ‘Formation’ o bien ‘Work’. En 2014 el Grammy fue para ‘Get Lucky’ y en 2016 para ‘Uptown Funk’, ambas modernillas pero con un punto setentero… cuando no se ha premiado directamente un ‘Stay With Me’ o un ‘Rolling in the Deep’. ¿No debería la grabación del año premiar la producción más espectacular y avanzada?

¿Quién debería haber estado nominado?: ‘Starboy’ de The Weeknd se editó a tiempo de estar nominada (22 de septiembre). ¿Para qué le llaman para actuar junto a Daft Punk cuando lo verdaderamente bueno era el single de Lukas Graham? Además, es un auténtico dolor ver superproducciones de Drake (‘Hotline Bling’), Kanye West (‘Ultralight Beam’), David Bowie (‘Blackstar’) o Radiohead (‘Burn the Witch’) nominadas en categorías menores, y excluidas aquí en favor de Twenty One Pilots.

Mejor Disco Alternativo

¿Quién está nominado?: ‘22, A Million‘ de Bon Iver, ‘Blackstar’ de David Bowie, ’The Hope Six Demolition Project’ de PJ Harvey, ‘Post Pop Depression’ de Iggy Pop y ‘A Moon Shaped Pool’ de Radiohead.

¿Quién es favorito para ganar?: Se comenta que David Bowie, y la pregunta es si se retransmitirá el premio y quién lo recogería. También suena fuerte el nombre de Radiohead y por último Bon Iver, favorito de la academia, pues ahí donde le veis tiene ya el mismo número de Grammys que Bowie. Harvey e Iggy aparecen claramente descolgados en opciones.

¿Quién debería ganar?: David Bowie. Que al menos sean 3 los Grammys que acumule en la Wikipedia, y que uno sea importante. Bowie también está nominado en 2 categorías rock y a mejor “diseño de disco”, por lo que igual hasta acapara algún titular si gana todo.

¿Quién debería haber estado nominado?: Grimes presentó ‘Art Angels’. La academia podía haberse dado un pequeño baño de modernidad reconociéndolo.

Mejor actuación pop solista

¿Quién está nominado?: ‘Hello’ de Adele, ‘Hold Up’ de Beyoncé, ‘Love Yourself’ de Justin Bieber, ‘Piece by Piece’ de Kelly Clarkson (Idol Version) y ‘Dangerous Woman’ de Ariana Grande.

¿Quién es favorito para ganar?: ‘Hello’ de Adele y ‘Love Yourself’ de Bieber son las únicas que se han colado en mejor canción.

¿Quién debería ganar?: ‘Love Yourself’ de Bieber es una monada y el éxito de esta reducción lo-fi de Bieber ha sido una de las sorpresas del año, pero ‘Hello’ es, la verdad, “una mejor actuación pop solista”.

¿Quién debería haber estado nominado?: Teniendo en cuenta que Rihanna se concentra en las categorías R&B y urban, y que es complicado dar con una canción sin featurings (saludos a Sia, Nick Jonas, Shakira, largo etcétera), vamos a reivindicar ‘Cool Girl’ de Tove Lo, a sabiendas de que su nominación sería extraña, y ‘Me Too’ y ‘No’ de Meghan Trainor. Más que nada porque el productor de estas, Ricky Reed, sí está nominado.

Mejor actuación de pop de dúo o grupo

¿Quién está nominado?: ‘Closer’ de Chainsmokers y Halsey, ‘7 Years’ de Lukas Graham, ‘Work’ de Rihanna y Drake, ‘Cheap Thrills’ de Sia y Sean Paul y ‘Stressed Out’ de Twenty One Pilots.

¿Quién es favorito para ganar?: Tres de estas canciones han llegado a categorías superiores, por lo que estaría reñido. ‘Work’ aparece por encima de los temas de Twenty One Pilots y Lukas Graham en “mejor grabación”, por lo que debería ganar, aunque no es difícil imaginar una sorpresa de mano de Chainsmokers en esta categoría menor.

¿Quién debería ganar?: ‘Work’. No hay mucha historia: es mucho más moderna que la canción de Sia y Sean Paul y está a años luz en calidad de las otras tres. Además, Rihanna puede irse de vacío tras hacer uno de los discos de su vida, lo cual sería una verdadera injusticia.

¿Quién debería haber estado nominado?: ‘Starboy’ de The Weeknd con Daft Punk es, obviamente, la ausencia más destacada. Insistimos en que les han invitado a actuar.

Mejor Disco de Pop Vocal

¿Quién está nominado?: ’25’ de Adele, ‘Purpose’ de Justin Bieber, ‘Dangerous Woman’ de Ariana Grande, ‘Confident’ de Demi Lovato y ‘This Is Acting’ de Sia.

¿Quién es favorito para ganar?: Adele y Bieber son los dos que han llegado a la nominación de Disco del Año, con Adele partiendo muy por encima en posibilidades.

¿Quién debería ganar?: ¿Qué es un “disco de pop vocal”? Adele ganó en esta categoría con ’21’, pero extraña verla competir con Ariana Grande, Demi Lovato, Sia y Justin Bieber. Casi pegaría más en “traditional pop”. Si entendemos esta categoría como un disco de pop (Gaga, Swift, Bruno y hasta Black Eyed Peas han ganado otras veces), quizá debería ganar Bieber. Si nos ceñimos a lo “vocal” y a la calidad del álbum, ’25’ sería el justo ganador.

¿Quién debería haber estado nominado?: Se rumoreaba que Zayn podía ser nominado, pero no, y desde luego lo merecía más que Demi Lovato.

Mejor actuación de R&B

¿Quién está nominado?: ’Turnin’ Me Up’ de BJ the Chicago Kid, ‘Permission’ de Ro James, ‘I Do’ de Musiq Soulchild, ‘Needed Me’ de Rihanna y ‘Cranes in the Sky’ de Solange.

¿Quién es favorito para ganar?: No hay mucha emoción editorial o monetaria por esta categoría, pero suponemos que estará entre Rihanna y Solange.

¿Quién debería ganar?: Solange, la gran ignorada en categorías mayores, pese a que su disco se editó en fecha.

¿Quién debería haber estado nominado?: Janet Jackson es la gran ignorada pese a que había presentado tanto ‘Unbreakable’ como ‘Dammn Baby’. ‘Crush’ de Usher o ‘Lake by the Ocean’ de Maxwell, que se presentaron, también habrían sido una buena opción.

Mejor disco de rap

¿Quién está nominado?: ‘Coloring Book’ de Chance the Rapper, ‘and the Anonymous Nobody…’ de De la Soul, ‘Major Key’ de DJ Khaled, ‘Views’ de Drake, ‘Blank Face LP’ de ScHoolboy Q y ‘The Life of Pablo’ de Kanye West.

¿Quién es favorito para ganar?: El único en ser nominado a mejor disco del año es Drake, ¿pero cuán fuerte sería que triunfara como “disco de rap”? Claro que cosas más duras se han visto, ¿verdad, Macklemore?

¿Quién debería ganar?: ‘The Life of Pablo’ de Kanye West, pese al boicot de este hacia los Grammy.

¿Quién debería haber estado nominado?: ‘Atrocity Exhibition’ de Danny Brown, ‘Prima Donna’ de Vince Staples y ‘untitled unmastered’ de Kendrick Lamar son algunas de las ausencias más comentadas. No esperábamos ver por aquí al británico Skepta, pero al menos merece nuestra mención.

Mejor vídeo

¿Quién está nominado?: ‘Formation’ de Beyoncé, ‘River’ de Leon Bridges, ‘Up&Up’ de Coldplay, ‘Gosh’ de Jamie xx y ‘Upside Down & Upside Out’ de OK Go.

¿Quién es favorito para ganar?: Suponemos que ‘Formation’ de Beyoncé por su carácter icónico, reivindicativo y generacional.

¿Quién debería ganar?: ¡Todos! Al fin una categoría que nos satisface al completo.

¿Quién debería haber estado nominado?: obviamente, ‘Lazarus’, pero ojo, el equipo de Bowie no lo presentó, decantándose por ‘Blackstar’, que trágicamente tampoco ha sido seleccionado.

Artista Revelación

¿Quién está nominado?: Kelsea Ballerini, The Chainsmokers, Chance the Rapper, Maren Morris y Anderson Paak.

¿Quién es favorito para ganar?: Chance the Rapper, seguido de The Chainsmokers muy de cerca. Miedo.

¿Quién debería ganar?: Chance the Rapper, tras recuperar la esencia del primer Kanye West en el universal e inclusivo ‘Coloring Book‘. ¿Hay que recordar que The Chainsmokers ni siquiera tienen disco en el mercado?

¿Quién debería haber estado nominado?: De nuevo, no esperábamos ver por aquí a Shura o Mura Masa, pero sí quizá a Troye Sivan, NAO o un reconocimiento tardío a Melanie Martinez o Halsey. La ausencia de Michael Kiwanuka es llamativa, sobre todo porque a veces se nomina a artistas con dos álbumes y nunca ha estado nominado. Una nominación a Zayn habría estado simpática y una mención a Justin Bieber habría sido tronchante. ¿Quién le consideraba un “artista” antes de ‘Purpose’? Ah, no, que para que te nominen tienes que presentarte…