Texas se apuntan a lo de la bola disco en su regreso

Si Katy Perry se ha encadenado a una bola de espejos para su regreso musical, ¿por qué no habrían de hacer lo propio Sharleen Spiteri y su banda Texas? Al fin y al cabo, los escoceses siempre han destacado por sus querencias soul. Pues eso, una aproximación a la música disco más clásica (casi parece un “homenaje” a ‘Love to Love You Baby’) es lo que caracteriza ‘Let’s Work It Out’, su single de regreso.

Hace unos días conocíamos que los autores de hits como ‘Black Eyed Boy’ o ‘Say What You Want’ había pasado, como Kylie Minogue, a la nómina de la multinacional BMG-Sony, pero no esperábamos que su nuevo disco llegara tan pronto. Cuatro años después de su disco “serio”, ‘The Conversation’ y dos después de celebrar sus 25 años como grupo, ‘Jump on Board’ se publica el día 21 de abril y, a tenor de lo que podemos escuchar en su citado nuevo single, está protagonizado por su faceta más hedonista. “Nos sentimos renovados. Definitivamente nos lo hemos pasado en grande haciendo este disco. Es hora de mostrarlo. Es como un nuevo comienzo. Es el siguiente capítulo de nuestra historia, y nos encanta”, ha declarado Spiteri, que también ha producido el disco junto al bajista Johnny McElhone en su Glasgow natal.

Sobre ese espíritu dan algunas pistas el colorido brillante de su portada y las fotos promocionales de Spiteri. Y un poco también la actitud bailona y juguetona, un poco bobalicona incluso, de Sharleen en el vídeo de la canción (¿somos nosotros o nos recuerda bastante a Saint Etienne?), en el que se alternan imágenes de la dichosa bola disco con planos de la cantante meneando su booty. Os dejamos con él y con el tracklist completo del álbum.

1 Let’s Work It Out

2 Can’t Control

3 For Everything

4 It Was up to You

5 Tell That Girl

6 Sending a Message

7 Great Romances

8 Won’t Let You Down

9 Midnight

10 Round the World

