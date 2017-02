“Recordatorio amistoso: no seas racista”: Sufjan Stevens defiende a Beyoncé contra los Grammy

Este domingo, los Grammy han premiado con su reconocimiento más importante, el galardón a Disco del año, ’25’ de Adele, cuando parecía un hecho que se lo llevaría Beyoncé por ‘Lemonade’ tras las excelentes ventas, críticas e incontables comentarios y análisis en redes sociales y medios que recibía en 2016. La misma Adele expresaba su desacuerdo con la decisión de los Grammy en su discurso de agradecimiento y en rueda de prensa se preguntaba “¿qué coño tiene que hacer Beyoncé para ser Disco del año?”

‘Lemonade’ sí ganó el Grammy a Mejor álbum de urban contemporáneo, donde competía contra Rihanna, Anderson .Paak, KING y Gallant, pero no todo el mundo entiende qué significa esta categoría y por qué Beyoncé compite en ella como si no fuera pop y su disco no hubiera vendido cuatro millones de copias, siendo el segundo disco más vendido de 2016 solo por detrás de Adele. Entre las personas que no entienden esto está el cantante Sufjan Stevens.

Stevens se ha limitado a escribir una conversación ficticia en relación a esta categoría en Tumblr para dejar clara su postura con los Grammy y no, estos no salen ganando. “¿Qué es urban contemporary?”, pregunta A, a lo que B responde: “es la categoría en la que el hombre blanco coloca a la incomparable mujer negra embarazada porque se siente amenazado por su talento, poder, persuasión y potencial”. El post termina con un “recordatorio amistoso: no seas racista”.

Mientras esperamos la continuación del excelente ‘Carrie & Lowell’, Stevens ha compuesto la banda sonora de ‘Call Me By Your Name’ de Luca Guadagnino.