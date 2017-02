España, última en las primeras apuestas de Eurovisión 2017

Todavía no se conocen muchísimas de las canciones que competirán en Eurovisión el próximo mes de mayo, pues varios países celebran sus finales nacionales durante los meses de febrero y marzo. Sin embargo, las apuestas están en marcha y muestran a España claramente en última posición como podéis comprobar en estas dos webs. ‘Do It for Your Lover’ de Manel Navarro parece haber gustado en nuestro país, pese a no haber sido la favorita del televoto, y se acerca a las 800.000 reproducciones en Spotify, animada por el apoyo de Los 40 Principales (‘Contigo’ de Mirela no llega a 100.000), pero parece no haber impresionado mucho en Europa. O eso o está pasando factura la polémica de la semifinal nacional del pasado sábado, en la que el voto del jurado contó más que el televoto, decidiendo tras un empate entre Navarro y Mirela, y llegando al ámbito político.

Penúltima en la tabla encontramos la canción alemana que se parece demasiado a ‘Titanium’ de Sia y David Guetta (co-escrita por una co-autora de este). En la parte alta de la tabla encontramos a países que no han revelado aún su canción, pero que suelen quedar bien, como es el caso de Suecia, Rusia, Australia o el anfitrión Ucrania. también vemos en segundo lugar a Italia, que sí ha revelado que su representante será Francesco Gabbani con ‘Occidentali’s Karma’.

En las últimas horas Eurovisión también ha sido noticia por ser objeto de análisis de Sálvame. Según recoge Vertele, mientras Jorge Javier Vázquez ha criticado el talifanismo y ha defendido al jurado de Los 40 Principales, María Teresa Campos ha calificado Eurovisión como “decadente”. “Eurovisión me importa lo mismo que a Mila Isabel Pantoja. Es tan decadente…”