Dr Luke manda un comunicado tras la última filtración de mails de Kesha

La batalla entre Kesha y su ex autor y productor Dr Luke continúa dentro y fuera de los tribunales. La novedad de la semana son unos mails filtrados por Kesha en los que Dr Luke aparece criticando su peso en conversación con la mánager de la cantante Monica Cornia. En concreto se le atribuye un mail en el que dice: “varios autores y productores son reticentes a dar sus canciones a Kesha a causa de su peso” o “estamos discutiendo cómo podría ser más disciplinada con su dieta. Ha habido muchas veces en que hemos sido todos testigos de cómo se la ha saltado. Esta vez era Coca-Cola light, pavo y sobre todo zumo”. También se debate sobre la letra de la canción ‘Crazy Kids’, que Kesha quiso cambiar de “You see us in the club sip sippin bub” a “You see us in the streets we da we da freaks” porque Kesha no sale por clubs. La respuesta de Luke habría sido “me importa una mierda lo que quieras, si eres lista, ve y cántalo”.

Dr Luke ha emitido un comunicado que recoge Billboard en el que afirma que “Kesha y su equipo continúan confundiendo al rechazar revelar toda la verdad mostrando la mala fe de Kesha Sebert y sus representantes, lo cual es dañino para ellos mismos”. El comunicado considera las palabras “sacadas de contexto” y recuerda que la letra de ‘Crazy Kids’ sí se cambió a petición de Kesha. “Cualquier sugerencia contraria a esto es engañar al público”. También se indica que tres mails han sido publicados sin la aprobación del tribunal.

Después de que Kesha decidiera retirar su demanda para concentrarse en su disco, recientemente Dr Luke volvía a denunciar a Kesha por difamación. El litigio entre ambos ha incluido en los últimos años acusaciones incluso de abuso sexual, lo que ha sido negado tajantemente por el conocido productor, responsable de muchos de los éxitos de Katy Perry.