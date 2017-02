Take That arruina su reciente carrera de buenos primeros singles con un llenaestadios inane

Desde su exitoso “comeback” en 2007, Take That ha presentado sus nuevos discos con unos primeros singles dignos: el baladón ‘Patience’ hoy solo puede considerarse un clásico del grupo, ‘Greatest Day’ era un melodioso llenaestadios que emocionaba sin desesperación, ‘The Flood’ era una canción épica en el sentido más literal de la palabra y ‘These Days’ un número disco tan desenfedado como eufórico.

Take That ha anunciado nuevo disco, ‘Wonderland’, y el primer adelanto arruina completamente esta carrera de buenos singles recientes del trío británico. ‘Giants’ es un nuevo llenaestadios de pop ochentero, un poco ‘Midnight City’ de M83 pero con mayor presencia de instrumentos acústicos, pero como composición es bastante poco emocionante, inane incluso, y desde luego parece diseñada, sobre todo, para el público de X Factor más que para los fans de toda la vida de Take That.

El nuevo disco de Take That, ‘Wonderland’, sale el 24 de marzo y su maximalista portada no puede sino recordarnos a la del tercer álbum del grupo, ‘Nobody Else’, editado en 1995, y por defecto a la de “Sgt. Peppers” de los Beatles, salvando las distancias. Es el segundo trabajo del grupo como trío desde que Jason Orange abandonara la formación en 2014.