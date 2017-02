M.I.A. traerá su “powa” a Mad Cool

La semana pasada, el festival Mad Cool presentaba los últimos nombres de su cartel de 2017 -entre ellos los de Slowdive y Foals- pero se reservaba cuatro nombres para confirmar hoy 20 de febrero. Tres de estos cuatro nombres se han dado a conocer esta tarde y son M.I.A., Peter Bjorn and John y Trentemøller.

M.I.A., que presentaba nuevo single hace unos días, ‘POWA’, con menciones a varias divas, presentará en Madrid su último disco, ‘AIM’, que contiene singles como ‘Go Off’ o ‘Bird Song’, además de colaboraciones de Zayn Malik y Diplo, mientras Peter Bjorn and John hará lo propio con el notable ‘Breakin’ Point’, del que se desprende el pegadizo single ‘What You Talkin’ About?’ y Trentemøller, que acaba de tocar en Madrid y Barcelona, volverá a la capital para presentar ‘Fixion’.

Mad Cool se celebra los días 6, 7 y 8 de julio en La Caja Mágica de Madrid y cuenta con nombres como Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Wilco, alt-J, Viva Suecia, Wolf Alife, Moderat, Foster the People, The Lumineers y Röyksopp, entre muchos otros.

El precio del abono de tres días se mantiene hasta el 1 de marzo o hasta agotar existencias. A partir de esa fecha el precio serán 170 euros + gastos.

ABONO 3 DÍAS

150 euros + gastos

(hasta el 1 de marzo o agotar existencias)

ABONO 3 DÍAS VIP

(agotados)

TICKET 1 DÍA

69 euros + gastos

TICKET 1 DÍA VIP

135 euros + gastos