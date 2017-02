Doctor Music Festival volverá a celebrarse en Escalarre y anuncia fechas

Este lunes, el festival Doctor Music, uno de los primeros grandes festivales que acogió España en los noventa, ha presentado en Londres su anunciado regreso. Este recibe el nombre de Reincarnation Edition y tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio de 2019 en el mismo lugar en el que se celebraron sus tres primeras ediciones, en Escalarre, en la Vall d’Àneu del pirineo catalán. El primer “artista” confirmado es el cocinero Albert Adrià, que trasladará todo su equipo del restaurante Tickets al festival.

La presentación se ha celebrado en en londinense The Groucho Club, tuvo como maestro de ceremonias a Matt Everitt, el conocido locutor de la BBC Radio, y contó con la asistencia de figuras destacadas de la industria de la música en vivo como managers y representantes de artistas como Arcade Fire, Blur, Bob Dylan, The Cranberries, Florence + The Machine, Kraftwerk, Lorde, Muse, Neil Young, New Order, Nick Cave, Red Hot Chili Peppers, Tom Petty o The Rolling Stones.

Neo Sala, fundador del festival, ha dicho: “el Doctor Music Festival es un Shangri-La agroecológico, un valle virgen entre montañas con espacio prácticamente ilimitado para perderse, en el que vamos a acoger docenas de miles de personas amantes de la paz, la música y la naturaleza. Con las estrellas del cielo sobre nuestras cabezas, las grandes leyendas de la música y los más destacados talentos jóvenes nos harán sentir más cerca del cielo que nunca”.

A partir de esta medianoche queda activado un sistema de solicitud de reservas en la web del festival. Los primeros 6.000 abonos se podrán adquirir en mayo. El precio especial inicial para estos primeros abonos será de 175 euros, precio que incluye el acceso al recinto del festival durante los tres días que durará el mismo.

Doctor Music Festival quiere tener un detalle con todas las personas que asistieron a los festivales originales (donde actuaron artistas como David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop o Rage Against the Machine) y ofrece un descuento de 50 euros en la compra de su abono (y el de sus acompañantes) a todo aquel que pueda demostrar, antes del próximo 30 de abril, que estuvo en alguna de las ediciones anteriores del festival en Escalarre (1996, 1997 y 1998) o en Asturias (2000).