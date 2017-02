Rihanna y The Weeknd dan lustre al segundo disco de Future en 7 días

Los seguidores de nuestra playlist Ready for the Weekend, quizá recuerden que la semana pasada el rapero Future lanzó un nuevo disco, homónimo, sin previo aviso (un modus operandi que le encanta y funciona, recordemos). Bien, pues hoy el artista de Atlanta ha doblado (literalmente) su apuesta al lanzar ‘HNDRXX’ (aludiendo a su antiguo alias, Future Hendrix). Si bien aquel disco sorprendía por no contar con ningún featuring en sus 17 cortes, algo extraño hoy día en el rap, este nuevo disco no es que cuente con muchos, apenas. dos. Pero, eso sí, son de altura.

Se trata de nada menos que Rihanna, que acaba de conseguir el hito de situar 30 singles en el top 10 de Billboard, y The Weeknd, ya convertido en una estrella del pop tras su último álbum, ‘Starboy’. La primera colabora en un tema titulado ‘Selfish’, una pseudo-balada con fondo trap que habla sobre hacerse un come-back con un/a antiguo/a churri solo para darse gustito. Recordemos que esta es la segunda vez que ambos trabajan juntos: la primera fue ‘Loveeee Song’, en ‘Unapologetic’.

Tampoco son una novedad las colaboraciones entre Future y Abel Tesfaye, que ya habían trabajado en ‘Low Life’ (incluida en ‘EVOL’, el disco que el estadounidense lanzó en 2016) y ‘All I Know’, del antes citado ‘Starboy’. Aquí presentan ‘Coming Out Strong’, el clásico himno de autoafirmación ante los que bitchean sobre ellos. ‘FUTURE’ y ‘HNDRXX’ son el quinto y sexto álbum de Nayvadius DeMun Wilburn (nombre real de Future), que ha lanzado tres obras en apenas un año. Un ritmo de trabajo alucinante, casi imposible de digerir, a decir verdad. La churrera del trap.