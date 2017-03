Shura, White Lies, Hidrogenesse, Lori Meyers y Fangoria actuarán en WAM Estrella de Levante

White Lies presentando el reivindicable y popero ‘Friends‘, Lori Meyers con su reciente número 1 en ventas, Hidrogenesse, Fangoria y Shura -autora del gran ‘Nothing’s Real‘- están entre las primeras confirmaciones de la primera edición de WAM Estrella de Levante, el festival “We Are Murcia” que se celebra en la ciudad entre los días 2 y 7 de mayo, una semana después de lo que habría sido el SOS 4.8, que ha sido suspendido. El primer cupo limitado de abonos está a la venta a 20 euros en wammurcia.es. Los VIP valen 45. El lunes habrá cambio de precio. Además, se presenta una programación por toda la ciudad que incluirá proyección de películas o actividades infantiles, así como conciertos en salas como REM, Musik, Garaje Beat Club o el recinto La Fica. JENESAISPOP es medio colaborador de este evento.

A los nombres anteriormente citados, se suman también The Sounds, Fat White Family, Belako, Delorean, Future Thieves, Anni B Sweet, Sidonie, Los Enemigos, Perlita, L.A. y Pablo und Destruktion. Cápsula interpretará el Ziggy Stardust de David Bowie y, curiosamente, coincidirá con Fangoria en el festival la ex Pegamoide Ana Curra presentando las canciones de ‘El acto’ de Parálisis Permanente. En cuanto a artistas murcianos, Second, Varry Brava o Perro actuarán dando la alternativa a Jump To The Moon, Crudo Pimento, el recomendable Alien Tango, Kuve, Ayoho, Aire Canadá, Claim, Clara Plath, Poolshake o Garaje Florida. También actuarán los Mambo Jambo, Lígula o Meridian Response, entre otros artistas por confirmar.

En cuanto a cine, del 2 al 7 de mayo se proyectarán hasta doce documentales musicales en la Filmoteca de la Región de Murcia. ‘Autosuficientes’, sobre Parálisis Permanente y Eduardo Benavente, ‘Lo que hicimos fue secreto’ sobre el punk en España y ‘Bird on a Wire’ sobre Leonard Cohen son algunos de ellos. Este es el listado completo:

– Autosuficientes

– Bird on a Wire

– Fonko

– They Will have to Kill us First

– Mali Blues

– We Like it Like That

– I Am Thor

– Orion: the man who would be King

– Punk Attitude

– Lo que hicimos fue secreto

Finalmente, Family WAM ofrecerá conciertos pensados para el público infantil en la Plaza Santo Domingo de la ciudad los días 6 y 7 de mayo:

– Concierto para niños, Crudo Pimento

– Las Aventuras de Sam, Dr. Sapo

– Cruzando las Galaxias, Los Marañones

– Kid Perlita y los Cangrejo Boys, Perlita

– El Bosque de las Canciones, de Nunatak y Hayat’s Chocolate Factory

– Los niños de la Isla, Bosco