Lori Meyers logran su primer número 1 en España, Exquirla se cuelan en el top 10

Estaba todo a su favor: una carrera creciente, 4 años sin disco pero en los que se han dado varios baños de masas en festivales, máxima expectación… y una excelente estrategia promocional que vinculaba la compra del nuevo álbum con la venta de entradas para 3 conciertos exclusivos en Madrid, Barcelona y Granada. Lori Meyers son entrada directa al número 1 en ventas en España con su nuevo disco ‘En la espiral‘. Es la primera vez que lo consiguen. Repasamos esta y otras novedades de la semana:

1(E) Lori Meyers / En la espiral

Lori Meyers fueron número 78 en España con su segundo álbum ‘Hostal Pimodan’ (2005), número 21 con ‘Cronolánea’ (2008), número 16 con ‘Cuando el destino nos alcance’ (2010) y número 3 con ‘Impronta’ (2013). Este último fue su disco más longevo en lista, permaneciendo 26 semanas en el top 100 de Promusicae. ¿Batirá este álbum esa marca? Por si alguien se lo pregunta, el grupo no está entre los elegidos para la lista de Los 40 Principales. Hablamos con Lori Meyers sobre eso mismo durante una entrevista reciente.

2(68) Fangoria / Canciones para robots románticos

La reedición de ‘Canciones para robots románticos’ que incluye 4 temas extra, un popurrí y un mash-up resurge animada también por alguna firma de discos, aunque no a nivel de dejar a Lori Meyers sin número 1. Promusicae no publica ninguna cifra semanal, por lo que se desconoce por cuánta diferencia ha sido. Fangoria y Lori en algún momento han compartido productor, Sebastián Krys.

10(E) Exquirla / Para quienes aún viven

El proyecto conjunto del Niño de Elche y la banda de rock instrumental Toundra ha publicado un disco conjunto que se cuela en el top 10 de ventas. No es una sorpresa del todo, pues Toundra ya fueron número 2 en nuestro país con su último disco, ‘IV‘, pero sí es un salto más en la carrera de Niño de Elche.

12(E) Andrea Motis / Emotional Dance

La trompetista, saxofonista y cantante de jazz barcelonesa llega hasta el puesto 13 con su disco ‘Emotional Dance’. Es su mejor entrada después de haber colocado tres discos en la parte baja de la tabla. Lleva en activo toda esta década y tiene solo 22 años.

33(E) Ryan Adams / Prisoner

El disco post-divorcio de Ryan Adams se cuela en el puesto 33 en nuestro país, el mejor dato de su carrera por aquí. ‘Prisoner’ obtiene también el mejor dato de toda su carrera en Reino Unido (número 3) y es su quinto top 10 en Estados Unidos (número 8).

35(E) Nacha Pop / Efecto inmediato

El nuevo disco de Nacho Vega firmado como Nacha Pop supone el primer disco de estudio de la banda en 30 años. Antonio Vega fallecía en 2009. La mejor marca de Nacha Pop fue el top 8 logrado por ‘El momento’ en 1987.

64(RE) Michael Kiwanuka / Love & Hate

Esta semana hay varias reentradas en la lista, como la de María Aguado en el nº47 con ‘Mi rincón’ o Ariana Grande con ‘Dangerous Woman’ en el nº64. Kiwanuka también vuelve a la lista con ‘Love & Hate‘ en la que es su 6ª semana después de haber sido número 47 en España el pasado verano.

75(E) Amy MacDonald / Under Stars

Se acabaron los buenos tiempos para Amy MacDonald en nuestro país. Hace unos años arrasaba con ‘This Is the Life’, que llegaba a ser número 2 en España, además de un hit en toda Europa. Su nuevo álbum sí ha llegado a ser top 2 en Reino Unido, pero por aquí no podía haber tenido una entrada más modesta.