Lori Meyers: “No somos el grupo más quemaescenarios, ¡los hay peores!”

Lori Meyers han publicado esta semana ‘En la espiral’, un disco en el que han apostado por nuevas texturas, en ocasiones incluso huyendo de lo más directo y fácil, sin renunciar tampoco a su sonido más clásico ni a los hits (13 pistas dan para mucho). Antonio López “Noni” (voz y guitarra), Alejandro Méndez (voz y guitarra) y Alfredo Núñez (batería) nos hablan de su proceso de gestación, de cuánto les da igual no haber entrado en la lista de Los 40 Principales, de su (supuesta) omnipresencia en los festivales, del próximo disco de Anni B Sweet y de Supersubmarina.

Son las nueve de la noche, y después de varios días de promo, ¿qué es lo mejor y lo peor que os han preguntado?

Noni: “Nos creíamos que nos iban a preguntar mucho por Trump, Trump es tan recurrente que te hace perder tiempo de explicar tu disco, pero ya está. Y teníamos preparada la respuesta: “Trump no sale en mi disco”. Pero solo nos ha preguntado un periodista y dimos, creo, que una buena respuesta, que a nosotros nos gusta el presidente chino (se ríe). No estoy tan pendiente de Estados Unidos, creo que tiene más poder China que Estados Unidos”.

¿Y algo sobre el disco en lo que no habíais caído?

Noni: “Que por las letras parece que he salido de una depresión… Y yo, “pues no sé, yo no me doy cuenta…” (se ríe).

A mí me ha parecido que el disco puede tener ese poso tristón que mencionaba la nota de prensa, pero que saca lo positivo de lo negativo.

Noni: “Yo opino más o menos lo mismo. Tiene sus momentos oscuros pero sale a flote y tiene momentos de luminosidad”.

Alejandro: “Es pesimismo con un optimismo recatado, no es “happy”, no es “todo va a mejor”. Es la posibilidad, la esperanza de que todo pueda ir pa’alante”.

La nota también mencionaba cierto poso político, de alguna forma.

Noni: “Social más bien. La sociedad está en un momento complicado. Parece que los músicos vivimos en una burbuja, pero como los nuevos ricos son los futbolistas y los músicos no estamos en ninguna burbuja… Luego tenemos mogollón de parientes y hay tanta gente que lo pasa mal que tienes que sacarlo y necesitas sacarlo de dentro. Estoy reflejándome en la sociedad”.

“Lori Meyers es un monstruo apolítico, no tiene religión, no tiene etnia. Es otra historia”

¿Habéis notado presión como músicos por hablar de política? Tengo la sensación de que si no lo haces… mal, y si lo haces, también mal. Como Amaral con aquel vídeo con Rubalcaba.

Noni: “Siempre lo hemos dicho: Lori Meyers es un monstruo apolítico, no tiene religión, no tiene etnia. Es otra historia. Personalmente podemos tener una opinión, o en las letras si quieres saber algo de mi personalidad, puedes encontrarlo, pero como Lori Meyers no. No somos muy políticos, aunque tampoco podemos dejar de decir lo que nos afecta”.

Alejandro: “Desde el principio Lori Meyers ha expresado los disgustos, lo que te defrauda de lo que te rodea, pero a nivel psicológico, sin tener que definirte en lo político”.

Noni: “Además, ya lo dijimos en ‘Hostal Pimodán’. La primera canción dice eso: “bienvenidos a nuestro hostal, las puertas están abiertas, aquí entra todo el mundo, da igual que seas de aquí o de allá. Creo que hemos seguido la filosofía que Lori Meyers quería”.

Alfredo: “Lo fácil sería tender a hacer canciones políticas y cagarte en todo. Nunca hemos sido cantautores protesta”.

Alejandro: “Pero los tiempos que corren son los que son y atajamos el problema desde el punto de vista psicológico sin decir en una letra “no a los recortes”. Y no es que estemos a favor ni en contra”.

En este disco hay texturas y ambientaciones nuevos, sobre todo al principio y al final, ¿habéis querido un disco más conceptual?

Alejandro: “Creo que ha sido importante el proceso, en este empezamos con ideas muy básicas, mientras que en otros discos empezamos a grabar con canciones bastante hechas. Sí teníamos algún norte, no queríamos ir a lo directo, simple, inmediato. Eso ha sido común. Lo demás ha sido dar vueltas, parar, ver cómo vas avanzando. El proceso ha sido más importante”.

Noni: “Cuando empezamos con ‘Vértigo I’, salió el planteamiento de hacer ‘Vértigo II’. Teníamos algún estribillo, partes de alguna canción, pero sabíamos que ‘Vértigo I’ abriría y ‘Vértigo II’ cerraría. Es una canción sacada de la misma sucesión de acordes, pero la I empieza con agonía y la II termina en calma. Ahí es cuando empieza el concepto y nos metemos a pensar arreglos, a adornarlo todo… incluso con los mismos arreglos pero con otras cosas”.

¿Pensáis que este es un disco de madurez?

Alejandro: “La madurez la vamos consiguiendo. En ‘Viaje de estudios’ no podríamos haberla tenido, con 20 años. Este disco es la consecuencia de todo lo que hemos aprendido, de la música que seguimos oyendo, de ser melómanos. La madurez llega en el momento en que tiene que llegar”.

Muchos grupos, incluso británicos, no llegan a su sexto disco, se separan, están en declive… y vosotros no, ¿tenéis algún modelo de grupo en cuanto a cosas de las que tomar nota o evitar?

Alfredo: “No sé si al principio decíamos los Hollies, no, no eran los Hollies. Seguimos un modelo de grupo con canciones que disco a disco van evolucionando hacia un sitio. No somos de tumbos o de asemejarnos a un modelo”.

Alejandro: “Cuando llevas 6 discos o 5 vas intuitivamente a lo que más te atrae”.

“El día que no tengamos nada que decir, lo tenemos bastante bien pensado, nos vamos. El día que no haya un ápice de ilusión, no nos ata nada”.

Llama la atención el momento en que R.E.M. y U2 dejan de lado su faceta más experimental para hacer un disco de 10-12 canciones, sin electrónica, con pistas de 3 o 4 minutos. ¿Para vosotros no es una opción?

Noni: “Es que la raíz no está ahí. No estamos en la industria para nada. Llevamos 20 años juntos, el día en que llegue el momento de separarnos, no pasa nada. Hacemos discos porque cada vez nos ponemos una meta. Compras un mellotron, una batería electrónica… que te da una meta creativa. No hay ejemplo ni grupo. El día que no tengamos nada que decir, lo tenemos bastante bien pensado, nos vamos. El día que no haya un ápice de ilusión, por hacer discos o por tocar, no nos ata nada. No va a caerse el mundo si nosotros no estamos aquí. Por eso seguimos haciendo discos, porque somos amigos, sabemos lo que queremos. Nos emocionamos, tenemos discos. Si no nos emocionamos no hay disco”.

Alfredo: “Solo miramos el presente o miramos el futuro. Seguimos mirando hacia adelante. No miramos a los discos de atrás porque aquel nos funcionó más. Además, vivimos un presente donde seguimos encontrando grupos que nos siguen encantando haciendo cosas nuevas. Grupos como Tame Impala. Puedes hacer una canción redonda pop, pero basta que la revistas diferente para llevarla a otros terrenos. En cada disco intentamos reinventarnos un poco”.

“¿Tú te crees que puedo decir: “¿qué pasaría si hiciera un hit?”? Yo no he hecho un hit en mi vida”

De todas formas en estos 4 años que no habéis sacado discos, han pasado muchas cosas: hay grupos que tocan para 15.000 personas en el Palacio de los Deportes, como vosotros podríais, que han empezado a sonar en Los 40 Principales… yo entiendo que lo que os mueve sea el romanticismo de componer, pero por otro lado, alguna vez se os tiene que pasar por la cabeza, aunque solo sea porque sabéis lo que es subir a un escenario y petarlo, hacer esto o aquello.

Noni: “¿Pero tú te crees que somos tan buenos? (risas) ¿Tú te crees que puedo decir: “¿qué pasaría si hiciera un hit?”. Yo no he hecho un hit en mi vida. Yo hago canciones. Si la gente lo coge y lo hace un hit, yo qué culpa tengo”.

Alejandro: “Sé lo que quieres decir. El anterior y el anterior eran producciones directas e inmediatas. Ahora estamos en un disco en que nos hemos quitado la cadena de la inmediatez para quedarnos libres. Si en este tiempo ha salido gente que ha hecho cosas más inmediatas, y a nosotros nos ha salido esto… Esto tampoco quiere decir que vayamos a ir hacia el rock progresivo”.

Noni: “No te lo planteas cuando haces la canción. Pero claro que te digo que cuando empezamos a tocar ‘Mi realidad’ en los festivales y la gente se la sabía, pues claro que te vas al camerino diciendo: “oye, tal y cual”. ¿Pero repetirnos? ¿Intentar buscar otra canción igual? No la hay, no te sale volver a hacerlo. Lo más guay de la música es volver a experimentar. Si no, no vales para esto”.

Alfredo: “De siempre hemos sido así. Hay grupos que su carrera ha sido meteórica, pero nosotros nunca hemos compuesto una canción diciendo “esta es la que pegar el pelotazo”, jamás, jamás”.

Entonces habéis visto la oleada de grupos que han empezado a sonar en Los 40, como la vaca que mira al tren.

Noni: “A nosotros también nos quiere hacer ahora entrevistas Los 40 Principales, pero nosotros hemos estado siempre en el mismo sitio. Siempre ha estado Radio 3, las cadenas que consideramos gente de nuestra casa. Ahora hay nuevas plataformas que se acercan, ¿y qué vamos a ser, elitistas? ¿Decir: “No, tú no vengas aquí”? Nosotros hacemos canciones para todo el mundo, como catarsis, para quitarnos cosas de encima”.

Alfredo: “Hay que separar en cuanto a 40 Principales la cadena del producto, ya que has preguntado 3 veces por 40 Principales…”

“Este dilema de moralidad, qué es mejor Los 40 o JENESAISPOP, fuera de España, en Estados Unidos o en Inglaterra, no existe”

Me queda otra.

Alfredo: “… todos sabemos de dónde viene y su editorial cómo ha sido y cómo discográficas han intentado pagar por ser número 1. Suerte, y deberíamos estar todos contentos, de que de esta cultura de la que participamos todos, se hagan eco otros medios. Este dilema de moralidad, qué es mejor (si un medio como) Los 40 o JENESAISPOP, fuera de España, en Estados Unidos o en Inglaterra, no existe”.

Yo soy muy partidario de que entréis en 40 Principales, y lo miro todas las semanas, pero por alguna razón no habéis entrado.

Varios: “Pues si entra, entra y si no entramos, no entramos”. “En todos los discos nos la ha pelao”. “Durante 6 discos nos la ha pelao”.

¿Pero por qué creéis que no entráis?

Noni: “Pues yo qué sé, porque a lo mejor no le gustamos a tanta gente como otros grupos, ¿y qué vamos, a desaparecer del mapa? Nosotros nos debemos a nuestro público. Si solo queda un fan de Lori Meyers, a ese vamos a tocarle”.

Mola mucho esta resistencia que tenéis, me encantó cuando pusisteis en redes que erais disco del año para Rockdelux. Era una inocentada.

Alejandro: “Eso lo puse yo. Era un inocentada, porque nosotros salimos en Rockdelux nada más que con ‘Viaje de estudios’. Pero ya está. Fue una broma. No tiene más importancia”.

Noni: “Pero ojo que eso no es que a alguien le joda no salir en Rockdelux. Todo el mundo sabe que nosotros estábamos en Houston Party con Jaime Hernández, y cualquiera que sepa las historias de Madrid y de Barcelona sabrá lo que pasó. A nosotros nos da igual salir en un sitio o salir en otro, aunque está bien salir en cuantos más sitios, mejor, te ayuda a tener más conciertos”.

En el disco hay baterías bastante directas, en la pista 5 creo recordar que había algún ritmo africanista y la pista 6 es como disco-rock-funk a lo Danger Mouse, ¿habéis buscado ciertamente nuevos ritmos?

Alfredo: “Qué guay. Hay un montón de abanicos para quien quiera actualizarse en el mundo de la batería. En el pop solemos ir al 4×4 pero puedes meter mil millones de historias. Igual hay un paso en este disco. Nos sale de forma natural. Seguimos siendo melómanos y como músicos vamos mejorando. No se hace nada por imposición. Los ritmos africanos hace unos años pegaron un montón, pero escuchas R&B… a mí hay baterías funky, soul, que me encantan, ritmos actuales que se usan para otro tipo de composiciones, y baterías también un poco jazz. Este disco respeta un poco más la batería natural, pero al igual que todos los elementos. Tiene frescura de banda más real, sónica, en contraposición a otros discos anteriores, con los ritmos de las bases más enfocadas al golpe que a la sensación de ambiente”.

¿Ningún disco como ejemplo que os haya servido de inspiración?

Noni: “Hay muchísimos, quizá hay un golpe más setentero, de ir a la discoteca, coger los discos y decir “este disco de Mike Oldfield era guay”, y “este disco de Supertramp molaba a partir de la 4”, y “este disco de Talk Talk por qué era tan denso si Talk Talk era todo hits”.

Si os pregunto si en el disco sigue habiendo un toque sesentero, a Los Brincos, me vais a decir que está ahí de manera natural, ¿verdad?

Noni: (risas) “Si quieres decimos que lo hemos repensado, “¿dónde está la clave?, ¡qué inteligente soy!, ¡voy a sacar la clave del éxito!””.

Alejandro: “Venimos de dos discos en los que grabamos muy rápido. Cuando grabamos más lento… el músico tiende a hacerlo más complicado y a hacerlo más progresivo. Es fácil decir “nos ha salido así”, pero tiene unas causas, como ha sido el grabarlo lento. Los músicos tendemos a complicarnos y por eso está también el ejercicio de simplificar o hacerlo complicado. Hay que manejar los dos polos”.

Os preguntaba porque alguien comparó el otro día algo con Lori Meyers “pero cuando Lori Meyers se parecían a Los Brincos”. Pero yo sigo viendo ese componente ahí. ¿Os imagináis un disco sin ese componente o tiene que haber algo clásico para que sea un disco de Lori?

Alejandro: “‘Vértigo’ sigue teniendo algo subyacente a Lori Meyers, que la gente pilla. Creo que hemos estirado hacia muchos tipos de canción pero hay elementos que la gente reconoce. Se lo pones a alguien y dice: “esto es Lori Meyers””.

Noni: “Los Brincos, Los Ángeles, Los Módulos… eso va a estar ahí siempre. Luego Dinosaur Jr, Nirvana… también, pero las armonías vocales son de esos grupos de los 60”.

¿Cuán importantes son en este disco las letras?

Noni (en tono muy humilde): “Siempre son importantes. Yo intento aprender más y expresarme mejor. No es lo mismo (antes que) tener 35 años, he aprendido de mucha gente escribiendo y leyendo. Yo no quiero convencer a nadie. Intento hacerlo lo mejor posible, y luego la gente lo interpreta”.

“Lo único que quería decir con ‘Siempre brilla el sol’ es que la sociedad y nosotros nos estamos volviendo tan gilipollas que lo único que importa es que el sol va a seguir saliendo”

A veces hay estrofas o frases un poco difíciles de entender. Igual el estribillo lo aclara, pero…

Noni: “Pero está ahí. Vamos a ver. ¿Cómo es “brilla el sol”? “Es tan frágil como existir y sobrevivir hasta que llegue el final” es… ¿sabes lo frágil que es la vida? No es que pase algo y te mate. Cuando la gente pasa circunstancias, puede llegar a apreciar lo frágil que es la vida. No tiene más. Y “siempre brilla el sol” es que estamos tan ombliguitas que vamos a dejar el planeta a los cucarachos, si no revienta el planeta antes o lo que sea. Lo único que quería decir es que la sociedad y nosotros nos estamos volviendo tan gilipollas que lo único que importa es que el sol va a seguir saliendo. Era eso. Ni es filosófico ni nada. Yo lo veo fácil, pero igual yo las hago y… (se ríe)”.

¿Con lo de gilipollas te refieres a las redes sociales, a la política…?

Noni: “A todo, vivimos muy rápido, hay mucha información, y creo que esto peta, va petando. Capos delante del ordenador muriendo, alto índice de depresión en la gente joven… Vivimos deprisa, vivimos con muchas cosas, nos vamos a morir más tarde pero queremos hacer el cuádruple de cosas de lo que hacía otra gente. Puede ser que haya una reflexión. Pero vamos, que son cosas nuestras, y por eso hacemos discos, para quitarnos cosas de encima. Igual no dejaremos de hacer discos mientras psicológicamente nos siga viniendo bien”.

¿De qué letra de este disco estás más orgulloso?

Noni: “De todas, a cada una le he intentado poner mi emoción. Pero te voy a dar una respuesta buena, la de Alejandro, es la de ‘Océanos'” (risas)

¿Y la vuestra?

Alfredo: “También ‘Océanos'”.

Habéis dicho una cosa en El Mundo que me ha encantado. Que los festivales siempre llevan a los mismos grupos. Pero la gente dice que los que siempre vais sois vosotros.

Noni: “Lo que yo quiero decir es que los festivales deberían ser dinámicos. No existe solo Lori Meyers y Vetusta Morla”.

“Hay festivales que están liando un gazpacho ya”.

También es cierto que sois los que más público convocáis, he visto carpas con cosas internacionales vacías por veros a vosotros.

Noni: “Negocio, oferta, demanda, ¿qué culpa tenemos nosotros de que venga gente? También lo estaba diciendo en mi papel de usuario. Como músico, hasta yo estoy harto de verme tocar. ¡No pasa nada”” (risas).

Alejandro: “Tampoco somos el grupo más quemaescenarios”.

Alfredo: “¡Los hay peores!”.

¿Y quiénes son?

Todos: “¡¡¡NOOOOOO!!! No lo vamos a decir (risas)”.

Noni: “Lo sabéis vosotros. Últimamente hemos hecho 5 conciertos el verano pasado, y porque llevamos a 20 técnicos que nos dicen que tienen que comer y nosotros tampoco queremos perder músculo y hay que hacer conciertos. Hace poco hemos hecho un festival que era No me pises que llevo chanclas, Lori Meyers y The Prodigy…”

Alejandro: “Y Gypsy Kings, estamos en ese level”.

Noni: “Hay festivales que están liando un gazpacho ya… Es más dinámico, al menos, y te lo pasas bien, dices: “hey, tío, yo te vi en la tele””.

Alejandro: “Siempre hay cosas que se pueden hacer aunque al final lo que manda es la venta de tickets”.

“Necesitamos más mujeres en nuestras vidas, necesitamos ponerlas en los gobiernos, en todo, son mucho mejores que nosotros. La testosterona es mala, es maléfica, pica mucho”

¿Os han amargado alguna tarde los comentarios del tipo de público que está cansado del círculo Lori Meyers, Izal, Supersubmarina, Love of Lesbian… por cierto, todos sin chica en ninguna banda?

Noni: “Yo callaría, yo callaría… porque nos falta percu y las voces de Anni (B Sweet) en este disco, y se viene a todos los bolos. ¿Qué más me da ponerle un micro con un vestidico en una esquina y que haga así? (NdE: cambia de tono y se pone serio). Necesitamos más mujeres en nuestras vidas, necesitamos ponerlas en los gobiernos, en todo, son mucho mejores que nosotros. La testosterona es mala, es maléfica, pica mucho. No descartamos nada, ¿eh? Anni, mi pareja, ha estado en el disco porque queríamos darle esa visión de que no solo hay un género, de que no solo estaba yo, que hubiera dos voces, masculino y femenino. Es verdad que son canciones mías, no se las voy a dar a Anni que hace las suyas. Y sé que va a venir a conciertos y alguna vez saldrá porque ha hecho unos coros de puta madre con El Ale. Nos acompaña a todos los lados, porque para qué vamos a estar en casa si podemos estar disfrutando de la música”.

En el disco de Anni también estás, ¿no?

Noni: “Hice de productor junto a Doria”.

No, en el siguiente.

Noni: “No sé qué vamos a hacer. Ella tiene unas canciones de puta madre en inglés, como siempre, que lo hace guay, pero ha hecho unas cuantas en español que me ha dado un rollete raro. Lo que está haciendo es una mezcla más guay de lo que yo me pensaba. No suena como otra artista en español. Tiene más mezcla. Me gusta mucho”.

De los grupos con los que se os suele comparar, Supersubmarina, Love of Lesbian… ¿hay alguno con el que os llevéis mejor?

Noni: “Supersubmarina, Sidonie… con casi todos”.

Alejandro: “A Supersubmarina les hicimos un regalo, por cómo estaban, por lo que les ha pasado (NdE: sufrieron un grave accidente de tráfico el pasado verano). Yo creo que son los que más conocemos quizá por cercanía, por ser del sur”.

Noni: “Conozco a Chino mogollón. Vino a enseñarme su segundo disco a casa y además fui crítico porque nos conocemos. Lo mismo que él me lo dice a mí. Tenemos muy buena relación. Estamos deseando que se recuperen”.

¿Qué tal están?

Noni: “No podemos decir nada, porque es la familia la que tiene que decir las cosas. Nosotros simplemente mandarles un beso y esperar que se recuperen lo máximo posible”.

Finalmente, ¿habéis evitado hacer un vídeo en el que salgáis cual estrellas del rock? Un poco como lo que hacen últimamente Amaral.

Noni: “En ‘Siempre brilla el sol’ nosotros estamos en la sombra. Es darle más importancia a la letra de la canción”.

Alejandro: “Es darle un contenido, porque la gente piensa que la canción es más optimista de lo que es en realidad. Luego seguramente hay otras canciones que tendrán otro tipo de tratamiento. No vamos a estar siempre en las tinieblas”.