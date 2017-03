¿Está al caer un nuevo álbum de Kendrick Lamar?

Según una entrevista ofrecida a The New York Times durante un receso en el estudio, es probable que tengamos entre manos un nuevo disco de Kendrick Lamar muy pronto. En la charla con el periodista Wyatt Mason, Lamar habla de una obra “muy urgente”, en la que quiere profundizar en el “problema” al que apuntó en el excelente ‘To Pimp a Butterfly’, uno de los mejores discos de 2015 y, seguro, de la década.

El problema es, por supuesto, el racismo y clasismo hacia la raza afroamericana que persiste en la sociedad estadounidense. “Creo que ahora, con lo inestable que se han vuelto las cosas en los últimos meses, mi objetivo es regresar a mi comunidad y las otras comunidades en todo el mundo donde se hace el trabajo a pie de calle”. Sin embargo, en ese trabajo que prepara aludirá más a la espiritualidad: “En mi situación ya no necesito enmarcar el problema. Estamos en un tiempo en el que excluimos a un componente fundamental en todo esto llamado vida: Dios. Nadie habla de ello porque casi está en conflicto con lo que sucede en el mundo, en lo que se refiere a política y el sistema”.

Pese a que hace unos dos años que lanzó aquel álbum, parece que apenas ha transcurrido tiempo desde su primera obra maestra incontestable, seguramente porque se ha convertido en una presencia constante en el pop. En 2016 lanzó un fantástico disco con material inédito de las sesiones de ‘TPAB’, mientras realizaba una gira de presentación que le trajo al FIB y aparecía con innumerables colaboraciones en discos y singles de todo tipo, desde los grandes discos de Beyoncé o The Weeknd a éxitos de radiofórmula de Sia y Maroon 5 o álbumes de género como los de Danny Brown, DJ Khaled o Mac Miller. La última de estas intervenciones aparecía hace pocos días, en el recién estrenado nuevo álbum de Thundercat.