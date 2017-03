8 canciones de más “utilidad pública” que el bus tránsfobo de Hazte Oír

“Que no te engañen: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva”. Esta semana, la organización de ultraderecha Hazte Oír, ultracatólica y conocida por su rechazo de la homosexualidad y el aborto, ha puesto en circulación por Madrid autobuses con mensaje contra la transexualidad infantil. Menos conocida es la realidad de que Hazte Oír realiza legalmente un servicio de labor social para el Gobierno de Partido Popular, que otorgó a la organización la declaración de utilidad pública en 2013, gracias a la cual Hazte Oír disfruta de ventajas fiscales y asistencia jurídica gratuita. Sí, para el estado, el bus tránsfobo de Hazte Oír es legalmente “útil” para nuestra sociedad. Pero nosotros pensamos que estas canciones son mucho más útiles, pues promueven la tolerancia, el respeto y la aceptación en lugar del odio, sobre todo del odio basado en valores tradiciones ya obsoletos, que no deberían hallar lugar en nuestra sociedad y, mucho menos, en la ley.

Christine and the Queens / iT

“Ella quiere ser un hombre / pero miente / quiere nacer de nuevo / pero va a perder / se pinta el paquete ella misma / pero lo perderá porque es falso / es falso, es falso, es falso”. Christine and the Queens aboga por la fluidez de género en la canción que abre (no casualmente) su excelente primer disco, ‘Chaleur humaine’. “Lo tengo / ahora soy un hombre / y no te dejaré que lo robes / lo he comprado para mí / ahora soy un hombre”.

La Prohibida / Eres tan travesti

“Es verdad lo que dicen de mí, que siendo tan así, acabaré fatal / es verdad lo que dicen de ti / que tú me hiciste mal, que yo te pervertí / ¿y al final qué le vamos a hacer? / si tú me odias bien, y yo te quiero mal / es verdad, sufrir es un deber / yo ya me acostumbré a delirar”. Una historia de amor salvaje, con altibajos que llegan al mismísimo infierno: “¡Maldito fénix!”, clama La Prohibida, “arde como el hielo / este amor que me das”.

Planningtorock / Human Drama

“Hablemos de género, cariño”. Y de género habla Jam Rostron, más conocida como Planningtorock, en su último disco, ‘All Love’s Legal’ (“todo amor es legal”), por ejemplo en la canción que citamos o en ‘Human Drama’, en la que Rastron plantea que el género es una “mentira”: “hay mucho por aprender, pero mucho por desaprender / dame un drama humano / lo personal es político”. El género de la berlinesa es fluido, líquido, “es un amor que se mueve y se define por sí mismo, sin reglas ni convenciones”.

Against Me! / True Trans Soul Rebel

En este tema de ‘Transgender Dysphoria Blues’, Laura Jane Grace retrata el lado más amargo de la transexualidad: “arreglada y sin lugar a donde ir / ¿quién te llevará a casa esta noche? / ¿bendice Dios tu corazón transexual? / sin haber nacido, ya estás muerta / duermes con una pistola a tu lado en la cama / terminas haciendo lo esperado: te abres las venas, todo lo sangras / debiste haber sido madre, debiste haber sido esposa / debiste haber desaparecido hace años / tu vida debería ser otra”.

Miley Cyrus / Karen Don’t Be Sad

Una de las melodías más bellas que ha compuesto Wayne Coyne de The Flaming Lips jamás, recuperada en voz de Miley Cyrus para su disco conjunto de 2015. Cyrus es conocida por su activismo en favor de la comunidad LGBT y la letra de ‘Karen Don’t Be Sad’ cobra un nuevo sentido en su voz: “Karen, no estés triste, has vuelto a hablar con esos tontos / y ellos volverán a despedazar tu mundo / y crujirán tu alma si pueden / pero tú sabes que la verdad es verdadera / y de ti depende, que el mundo aún pueda ser hermoso”.

Albert Pla / El lado más bestia de la vida

Entre las historias de gente viviendo en el “lado más bestia de la vida” que nos cuenta Albert Pla en su excelente castellanización de ‘Walk on the Wild Side’ de Lou Reed encontramos la de Manolo, que “era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo / así que se afeitó y se depiló / y ahora Manolo es toda una mujer”. Manolo, ahora Manoli, vive el lado más salvaje de la vida… ¡qué salvaje es ser libre!

Antony and the Johnsons / For Today I Am a Boy

“Un día creceré y seré una hermosa mujer / un día creceré y seré una hermosa chica / un día creceré / y sentiré en mí el poder / un día creceré / de esto estoy seguro / un día creceré / sé quién soy en mi interior / un día creceré / y me sentiré completa y pura / pero por ahora soy un niño, por ahora soy un chico”. Un mensaje a la esperanza, la tolerancia, la aceptación, la libertad: ¿contra quién luchas, Hazte Oír?

Malú / Como una flor

“Encerrado en un cuerpo equivocado, con mil llagas en las manos, luchando por vivir / dentro del huracán que le atropella, que le asfixia y que le atrapa, que tanto le hizo sufrir / lo importante era al fin / su manera de sentir”. No es la lírica de Malú la más sutil que pueda uno encontrarse, pero ‘Como una flor’ es una bonita canción de amor a la transexualidad. “¿Qué importa tu sexo / si pones el alma en cada gesto que le dabas?”