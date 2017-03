Christine and the Queens vende un millón, M83 no

Hits

Con su asistencia reciente a los Brits, Christine and the Queens parece cerrar definitivamente etapa y de hecho ya lleva meses hablando sobre su segundo álbum, que lleva años escribiendo y será más sexual según ha indicado en diversas entrevistas. “Será más duro y sudoroso, tendrá un tempo más alto, pero también será triste, aunque se podrá bailar”. Llegue cuando llegue será un lanzamiento internacional de altura si recordamos las excelentes cifras que ha dejado ‘Chaleur humaine‘ a través de sus diferentes ediciones: la de 2014 francesa, la internacional de 2015 y la especial que triunfó en Reino Unido el año pasado.

ChartsinFrance ha certificado este año la venta de 1 millón de unidades del disco. A las 650.000 copias vendidas solo en Francia, mucho más que un disco de diamante (500.000 unidades), hay que sumar el disco de oro en Reino Unido por la venta de 160.000 ejemplares, un dato excelente para un artista francés o incluso americano. Globalmente ha vendido 970.000 copias. Sumando 129.000 puntos procedentes de streaming, el portal francés asegura que se ha llegado al codiciado millón.

Aunque dos terceras partes de su éxito vengan de Francia y las ventas en países como España o Estados Unidos hayan sido testimoniales (el disco no ha llegado a entrar en el Billboard 200), la cantante ha conseguido una base de fans a nivel mundial que le permite girar, y su entrada sobre todo en el mercado británico, tan cerrado a propuestas extranjeras, solo puede ser considerada un enorme éxito. Ardemos en deseos de comprobar cómo se desarrolla su carrera.

Flops

Si hay que hablar de artistas franceses de éxito, hay que pensar en el caso de M83. ‘Midnight City’ de su álbum anterior, editado en 2011, terminó de ponerle “en el mapa” y el tema suma más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Sin embargo, el impacto de ‘Junk’, editado el año pasado, ha sido muchísimo más limitado. Sus dos singles de presentación presentan cifras prácticamente humillantes en comparación: en torno a 10 millones de reproducciones nada más, cada una.

El álbum editado en abril de 2016 no tenía mala entrada en listas internacionales para tratarse de un artista francés (número 26 en Estados Unidos, número 28 en Reino Unido), pero a diferencia de ‘Hurry Up, We’re Dreaming’ no ha funcionado en plan sleeper, ni siquiera en la propia Francia, donde no pasaba del top 25 y resistía solo 5 semanas en lista, frente a las 22 semanas del disco anterior. Teniendo en cuenta que ‘Junk’ vendió solo 24.000 unidades en todo el mundo en su primera semana según Mediatraffic, parece difícil que haya superado las 200.000 en total, cuando el anterior vendía 300.000… sólo en Estados Unidos.

El “suicidio comercial” ha sido efectivo, aunque hay que recordar que el artista se prestó a actuar en la tele. ¿Volverá a intentar petarlo Anthony Gonzalez o lo evitará más bien?