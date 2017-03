Ed Sheeran, a punto de meter las 16 canciones de su disco en el top 20 británico

Ed Sheeran está arrasando con su tercer disco ‘÷’ a niveles que muy poca gente se puede permitir. Aunque el cantante ha generado cierto malestar en foros, webs y redes sociales por compararse en alcance e influencia con Adele, lo cierto es que no muchos más artistas actuales le quedan por alcanzar. “Divide” no superará las ventas iniciales de ’25’, pero por el contrario tendrá otros récords.

El nuevo disco de Ed Sheeran vendió 232.000 unidades en su día de salida solo en Reino Unido. Eso significa que despachó más copias en una sola jornada que su álbum anterior en una semana entera. Cuando las “midweeks” se publicaron ayer, ya iban 432.000 unidades vendidas, por lo que es de prever que se supere el doble platino (600.000) en tan solo una semana. ’25’ de Adele vendía 800.000 en el mismo país y en 7 días aunque hay que añadir que se editaba en el último trimestre del año, de mayor consumo. En cuanto a Estados Unidos, se prevén 325.000 copias en la primera semana y 450.000 puntos. De nuevo: lejos de Adele pero bastante por encima de artistas americanos como The Weeknd o Bruno Mars.

Spotify ha confirmado que los 57 millones de streamings registrados por el disco de Ed Sheeran el día de lanzamiento del álbum, 3 de marzo, pulverizan el récord histórico de streamings en un día que tenía The Weeknd con 29 millones. Adele tardó meses en subir su disco a Spotify.

Por si fuera poco, las 12 pistas del disco de Ed Sheeran y también sus cuatro bonus tracks, aspiran a copar el top 20 de la listas británicas. De hecho, a día de hoy, y a falta de lo que suceda estos últimos días de la semana que, musicalmente, concluye el jueves, sólo ‘Save Myself’ quedaría fuera del top 20. Lo seguro es que las 16 canciones estarán en el top 40 este viernes, por lo que el repaso a la tabla del próximo viernes en Radio 1 (BBC) promete ser un cuadro histórico.

Midweeks británicas a lunes:

1 Ed Sheeran – Shape of You

2 Ed Sheeran – Castle on the Hill

3 Ed Sheeran – Galway Girl

4 Ed Sheeran – Perfect

6 Ed Sheeran – New Man

7 Ed Sheeran – Dive

8 Ed Sheeran – Happier

9 Ed Sheeran – Supermarket Flowers

10 Ed Sheeran – How Would You Feel (Paean)

12 Ed Sheeran – What Do I Know?

14 Ed Sheeran – Eraser

15 Ed Sheeran – Barcelona

16 Ed Sheeran – Nancy Mulligan

17 Ed Sheeran – Hearts Don’t Break Around Here

18 Ed Sheeran – Bibia Be Ye Ye

21 Ed Sheeran – Save Myself