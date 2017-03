RALPH, entre Stevie Nicks, Sade y Donna Summer, parece la verdadera sucesora de Carly Rae Jepsen

Canadá está que arde. De este país proceden algunos de los artistas más populares del momento, entre ellos, Drake, Justin Bieber o The Weeknd. La emergente RALPH tiene voz, estilo y canciones para sumarse a estos pronto, aunque su propuesta encaja más con otro prodigio canadiense, Carly Rae Jepsen: es pop en mayúsculas.

RALPH, que es de Toronto, editó su primer EP homónimo el pasado 3 de marzo. Este incluye ‘Cold to the Touch’, un número de electropop ochentero que, con un poco más de relieve y ornamento en la producción, no habría desentonado en absoluto en el excelente ‘Emotion‘. ‘Cold to the Touch’ suena como una canción que a Jepsen, o cualquier revisionista de los ochenta con oído para las melodías instantáneas (¿HAIM?), le hubiera encantado escribir.

RALPH se describe como una fusión entre Stevie Nicks de Fleetwood Mac, Sade y Donna Summer. A la primera se parece por voz, a la segunda por la sensualidad de sus melodías y a la tercera por el impulso disco de muchas de sus canciones. Una de ellas es otro single tan decidido como ‘Tease’, que se ha presentado con un vídeo magnífico rodado por Gemma Warren en el que RALPH y sus compañeras ejecutan coreografías dramáticas en un baño público.

El resto de temas de este EP presentan más ideas ochenteras en forma de medio tiempo entre el pulso de ‘Drive’ (‘Busy Man’) y el pop con querencia disco y R&B (‘Something More’). RALPH no se librará de comparaciones ni con Carly ni por supuesto con propuestas tan similares en estilo como MUNA, Shura o Say Lou Lou, pero sus canciones son suficientemente sólidas ya como para constituir una promesa que seguir de cerca.