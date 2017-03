New Kids on the Block se resisten al pop de moda en ‘One More Night’

La boy-band por excelencia, New Kids on the Block, ha vuelto a la actividad discográfica. El próximo 12 de mayo verá la luz ‘Thankful’, un EP con cinco nuevas canciones que, además, será la primera referencia de su propio sello, NKOTB Music. Se trata de su primer disco después de cuatro años, cuando se publicó ’10’.

Este nuevo EP es adelantado hoy con una de sus canciones, que se llama ‘One More Night’ y que, por su sonido, se resiste a recurrir a las fórmulas de moda (tropical house, pop inane) para lograr el éxito. En cambio, Donnie Wahlberg, Joey McIntyre, Danny Wood, Jordan Knight y Jonathan Knight apuestan por un número de disco-funk bastante clásico. Es decir, apuestan por el pop de moda hace 4 años, cuando arrasó ‘Get Lucky’. El grupo acudió al plató del show de su amigo y fan James Corden para presentarlo en directo.

Este lanzamiento coincide también con una gira norteamericana en la que se embarcará el grupo el próximo verano, claramente centrada en la nostalgia. ‘The Total Package Tour’ contará en algunas fechas con teloneros de los teóricos buenos viejos tiempos como Boyz II Men o Paula Abdul.