5 ausencias imperdonables en el disco con cuarteto de cuerda de Cranberries

Cranberries son capaces de lo mejor y lo peor. Todavía es pronto para saber si su nueva idea de presentar grandes éxitos y girar con cuarteto de cuerda es más lo primero o más lo segundo, pero lo cierto es que, tras las fechas en Madrid, Barcelona y Marbella, entre otras ciudades del mundo, se ha anunciado al fin el disco, su portada (vuelve el sofá de los dos primeros discos), su tracklist y su fecha de edición.

‘Something Else’ reunirá 10 éxitos del grupo, con notables ausencias como ‘Salvation’, ‘Promises’ y la formidable ‘I Can’t Be With You’, que posiblemente no encajaban en este formato, junto a 3 canciones nuevas. Un tracklist bastante escueto en el que se echan en falta al menos estas 5 composiciones que encajaban perfectamente en este formato.

Sunday

El éxito del primer disco de Cranberries, el que sacaron antes de ‘Zombie’, tardó un añazo en llegar a Reino Unido. Lo logró solo cuando MTV USA se fijó en ellos y las emisoras universitarias de Estados Unidos adoptaron las que siguen siendo sus 2 mejores canciones, ‘Dreams’ y ‘Linger’. Para entonces, principios de 1994, aquel álbum, ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We’, ya llevaba más de un año terminado (desde finales de 1992) y el segundo disco estaba compuesto. Universal debió de ver la que se avecinaba con ‘Zombie’ y ‘Ode to my Family’ y precipitó la salida del segundo álbum, lo que impidió que el primero tuviera más de 2 singles. Y sin embargo, sigue siendo una de sus obras más vendidas, pues fue un enorme sleeper que llegaba al quíntuple platino en EE UU y es obviamente un gran “fan favourite”.

Sí existe un promo de esta maravillosa canción que nunca han explicado pero que solo puede hablar de la pérdida de la virginidad (“¿sabes dónde ir? / creo que algo en tu cabeza quiere darme de lado”) con quien no debías (“no pudimos encontrar las palabras para decir “te quiero”, ni para decir “te necesito” / no podía no salir bien, y salió todo mal”). Como en tantas otras de sus composiciones, exquisita combinación de cuerdas y punteos indie-pop para sus inquietudes “teenager”, producida por su mano derecha, Stephen Street, que en aquellos mismos años realizaba trabajos muy diferentes para Blur y Suede.

Empty

Inmediatamente después de la anti-bélica ‘Zombie’ en la secuencia del segundo disco, y también compuesta en solitario por Dolores, ‘Empty’ siempre sonó como la voz de alguien que ha perdido la vida a través de frases como “alguien me hizo luchar y no era lo que yo quería”, “reza por mí, ayúdame a sentir la fuerza que una vez tuve”, “he perdido mi identidad” o “todos mis planes se me han escapado de las manos y mis sueños parecen vacíos”. Sin estribillo y llena de cuerdas dirigidas por la propia Dolores hacia el final, ‘Empty’ era el vivo retrato del dolor para un adolescente en 1994.

No Need to Argue

De lo mejor que han hecho en su vida Cranberries ha sido ir al programa de Jools Holland a promocionar ‘No Need to Argue’. Allí o ellos o Holland o alguien con muy buen gusto evitó que se pusieran a gritar ‘Zombie’ y se decantaron por ‘Dreaming my Dreams’ y la propia ‘No Need to Argue’. La primera es una recreación del recién encontrado amor (Dolores se acababa de casar con el mánager de Duran Duran, el gigantesco Don Burton, del que se divorciaba hace un par de años) que no habría desentonado nada en el nuevo álbum. Pero voy a escoger ’No Need to Argue’, una despedida definitiva hacia un amor anterior que cerraba el disco casi a capella, simplemente con un órgano. En la adaptación televisiva sonaba un violín: una pena que no hayan recuperado ahora esta bonita versión en el estudio.

What’s On My Mind

La revista Q suspendía el cuarto disco de Cranberries, pero incluyó durante meses esta canción en una sección que se llamaba algo así como “Joyas perdidas en discos que son una mierda”. Así la descubrí. ‘Bury the Hatchet’ no era una mierda, y espero que el grupo haya hecho justicia a ‘Animal Instinct’ y ‘Just My Imagination’, pues ninguna contaba con los arreglos idóneos, pero además es una pena que no hayan recuperado un par más de aquellas canciones editadas en 1999. ‘What’s On My Mind’ es una canción atípica en su repertorio, folk pero ligera, enamorada pero divertida, con Dolores a punto de entregarse a un “yodelling” que por una vez suena más delirante que desesperado. Al final, O’Riordan aúlla de felicidad por un lado mientras por otro repite obsesionada pero impertérrita el estribillo “siempre he estado equivocada / sí podía haber alguien como tú / aquí estamos al fin / te he encontrado”. Otra capa revela las carcajadas del ser querido completando un momentazo de éxtasis. Pelos como escarpias con ese “fade out” celestial lleno de significado que por mí podría haber durado para siempre. Jamás la han interpretado en vivo. ¿Sabrá el grupo lo buena que es?

Shattered

Si la canción anterior consiente la interpretación irónica, no hay nada de ironía en esta desgarrada composición que vuelve a tratar, como ‘Empty’, simplemente la sensación de dolor, en este caso como consecuencia de una traición que conduce a ese anti-estribillo “NO ME GUSTAS” que solo se puede pronunciar con cara de asco y a ese enorme final en voz baja que sentencia “por favor, apártate de mi camino”. También incluida en ‘Bury the Hatchet’, coproducido por el grupo y de acabado en algún punto algo tosco, es de las que habría agradecido una reinterpretación más pulcra, con menos eco en la voz y autocoros y más peso en guitarras acústicas y cuerdas.

Os dejamos con el tracklist de ‘Something Else’, que sale el 28 de abril:

1. Linger

2. The Glory

3. Dreams

4. When You’re Gone

5. Zombie

6. Ridiculous Thoughts

7. Rupture

8. Ode to My Family

9. Free to Decide

10. Just My Imagination

11. Animal Instinct

12. You & Me

13. Why