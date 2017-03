Maggie Rogers / Now that the Light is Fading

Maggie Rogers ha tenido la suerte que solo experimentan los artistas destinados a grandes cosas. El año pasado, la cantante era estudiante del instituto de música Clive Davis cuando Pharrell Williams visitó el centro para ofrecer una “masterclass” y escuchar el material de algunos pupilos. ‘Alaska’, la canción de Rogers, le dejó completamente prendado, hasta el punto que el autor de ‘Happy’ tuvo que aguantarse las lágrimas de la emoción. Hoy, Rogers es fichaje de Capitol y acaba de publicar su primer EP, ‘Now that the Light is Fading’.

Rogers es una nueva Lorde, pero su música no existe en una esfera abstracta sino concreta, que es la de la naturaleza, lo cual se traduce en arreglos muy orgánicos como los de la misma ‘Alaska’, la canción estrella, compuesta por una base rítmica suave y cálida que no evoca artificialidad alguna, y por un estribillo cantado en falsete que enamora sin esfuerzo. Por si había alguna duda de esto, la misma Rogers confiesa que esconde sonidos de la naturaleza en sus canciones: en la hermosa ‘Dog Years’, que tiene un fondo, si bien sutil, similar a ‘Drive’, dice que suenan pájaros y la artista asegura haber usado sonidos de serpientes de cascabel para acentuar ritmos o el de un árbol cayendo para acentuar un bajo en otras producciones que ha hecho. Así se las gasta la amiga.

Durante esta “luz que se apaga” Rogers halla más inspiración en la naturaleza en el resto de temas de este prometedor EP. ‘Color Song’ es una canción a capella con voces autodobladas (¡y sin Prismizer de por medio!) donde poéticamente se describe un paisaje crepuscular en el que Rogers avista un abedul, esmeraldas, un cielo azul o brasas que se apagan… mientras el espíritu relajado, como de noche de verano, de la preciosa ‘Better’ es igual de evocador que la portada de este EP y el gancho principal de ‘On + Off’, la canción más electrónica de Rogers, por lo menos hasta ahora, es un instrumento orgánico, en este caso un piano programado en bucle. Para operar con herramientas electrónicas, la chica es bastante folk (no es una sorpresa descubrir que Rogers ya había autoeditado discos de folk en Bandcamp antes de hacerse famosa).

A pesar de la belleza natural de estas canciones, ‘Now that the Light is Fading’ no es un trabajo definitivo ni contiene la canción con la que Rogers vaya a darse a conocer a un público mayoritario -no, ‘Alaska’ no es su ‘Royals’- pero sí es enormemente prometedor: Capitol, Pharrell Williams, sus fans que ya se cuentan por decenas de miles lo han percibido y el momento en que Rogers dé el verdadero salto comercial que su talento merece llegará tarde o temprano. De momento, su EP suena como un pequeño tesoro, como un secreto íntimo. Ojalá Rogers capture esta sensación en su primer disco oficial.

Calificación: 6,4/10

Lo mejor: ‘Alaska’, ‘Better’

Te gustará si te gusta: Lorde, CocoRosie, Pharrell

Escúchalo: Spotify