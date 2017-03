Tennis / Yours Conditionally

Tennis, el matrimonio formado por Alaina Moore y Patrick Riley, abre el nuevo disco que publican esta semana con ‘In the Morning I’ll Be Better’, para nuestra redacción una de las mejores canciones de 2016. En ella Alaina intenta consolar a Patrick cuando descubre que una persona cercana está enferma de manera terminal. Y lo hace de la única manera que sabe, entregándole una canción en la que le canta: “escribiré otro himno, seré tu esposa, sigue creyendo en nuestra capacidad de cura / me envolveré en ti, donde nadie pueda encontrarnos, te esconderé del mundo, hasta que seamos olvidados”.

Esto ha sido la música de la pareja desde que los conocimos a través de la leyenda del barco, aquella que decía que habían empeñado sus posesiones (incluidos sus instrumentos musicales) y utilizado seis años de ahorros para cumplir su sueño de comprarse un barco y vivir una aventura. La aventura continúa casi igual 7 años después, tras haber entregado tres discos (‘Cape Dory‘, ‘Young and Old‘ y ‘Ritual In Repeat‘) y algún EP: hay un tema llamado ‘Matrimony’ que sí, va sobre el verano en que se casaron, y el cuaderno de bitácora del barco inspira un tema llamado ‘Fields of Blue’.

Merece la pena detenerse en esta ‘Fields of Blue’, pues es especialmente maravillosa. La letra no es más que una declaración de amor tan cristalina como “I really love you / What could I do?”, pero la música, como recién salida de un disco de los Cardigans de 1994 o de uno de sus paisanos Eggstone del mismo año, acompaña de manera revitalizante, si bien lo que termina de elevar la canción es ese estribillo musical a la guitarra. Felicidad celestial y plena que nos hace pensar que la música de Tennis, tanto en sus momentos uptempo como en los más calmados, como el precioso cierre con ‘Island Music’, son un inmejorable remanso en el que regocijarse o esconderse.

Sobre todo Carpenters (atentos al portadón setentero), Cults, Beach House y ahora Tame Impala muy tímidamente en ‘Ladies Don’t Play Guitar’ son grupos con cuyos fans pueden conectar en melodías, estructuras o sonoridades, aunque ellos siguen optando por el lo-fi. Destaca particularmente esta última canción por un gran motivo. La aparente dependencia de las letras de Alaina hacia el hombre (Patrick ha escrito literalmente dos frases para todo el álbum, en concreto las dos primeras de ’10 Minutes 10 Years’) vista en frases como “aquella mañana en que tú me hiciste tu mujer” (y no al revés) encuentra su equilibrio en primer lugar en el título del disco, y en segundo en un par de temas de corte feminista en los que la cantante certifica que sí, que quiere muchísimo a Patrick, pero que también se valdría por sí sola. ‘Ladies Don’t Play Guitar’ es una protesta sobre el hecho de que a las chicas se las relegue a dar clases de piano de pequeñas, cuando su instrumento favorito siempre ha sido la guitarra, y mejor aún es ‘My Emotions Are Blinding’. No te asustes si toda la canción te rima con ‘Physical’ de Olivia Newton-John: lo hace solo para burlarse de cómo se asocian a las mujeres conceptos como “emotional” o “hysterical”. Y funciona tremendamente bien.

Tanto como las típicas canciones de amor que esperamos de Tennis. El grupo no cuenta con ninguna nueva con ese “algo” capaz de dar un gran giro a su carrera, de hecho flojea en algún momento como en la mencionada ’10 Minutes 10 Years’; y sin embargo, es completamente improbable que monadas como ‘Baby Don’t Believe’, ‘Please Don’t Ruin This For Me’, que podría haber sido un hit de los Sundays, o el reciente single ‘Modern Woman’, dedicado a una amiga, no remuevan a los que se enamoraron de ellos con discos anteriores. Solo falta que el vinilo suene tan bien como nos prometió Soshanna.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Fields of Blue’, ‘Don’t Ruin This For Me’, ‘My Emotions Are Blinding’, ‘Modern Woman’

Te gustará si te gustan: Cults, Carpenters, The Cardigans, The Sundays

Escúchalo: Spotify