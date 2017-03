Linkin Park hacen ahora mejores hits pop que Maroon 5, ¿pero qué opinan sus fans?

En 2014, Linkin Park editó ‘The Hunting Party’, un disco de rock puntiagudo y agresivo en el que colaboraron integrantes de Rage Against the Machine y System of a Down y que contenía temas directamente punk como ‘War’. El objetivo del grupo con este disco era criticar a grupos de rock actuales que no arriesgan. Ya se sabe que el rock, como sus fans, puede ser muy conservador.

Pero el caso de Linkin Park es distinto. Permanecer en su zona de confort no es algo que pueda achacársele al grupo: antes de ‘The Hunting Party’, el grupo llevaba años suavizando su sonido para la radiofórmula (con excepciones tipo ‘The Catalyst’), y después de su “vuelta a las raíces”, el grupo de California vuelve con nuevo disco, ‘One More Light’, que se adelanta con los dos singles más poperos de su carrera, ‘Heavy’ y ‘Battle Symphony’, estrenado esta semana. Definitivamente, esto sí es arriesgar.

En realidad, los nuevos singles de Linkin Park no son tan pop: sí, ‘Heavy’ con Kiiara es co-autoría de Julia Michaels y Justin Tranter (‘Sorry’ de Justin Bieber, ‘Hands to Myself’ de Selena, ‘Slumber Party’ de Britney), pero su melodía, como la de ‘Battle Symphony’, sigue sonando perfecta para acompañarse de guitarrazos eléctricos. No son melodías de Max Martin o Sia. Lo que sorprende de estos temas es su producción electrónica: si ‘Heavy’ tiene un fondo de R&B alternativo, ‘Battle Symphony’ comienza como una canción de P!nk… pero no contiene una sola guitarra. Todo sintetizadores. Eso sí, la producción suena mimada y con oído en los matices, mucho más de lo que puede decir últimamente Maroon 5 o la mismísima Sia.

El viraje hacia el pop de Linkin Park, que en los foros Popjustice han bautizado como “LINKINADE”, en homenaje a ya sabéis qué disco; como era de esperar, ha dividido a sus fans, que se debaten entre aceptar el destino del grupo o condenarlo a la hoguera. Una fan en Twitter ha asumido que “Linkin Park es para el metal lo que daddy yankee es para la musica clasica” y otro seguidor entiende que lo que está haciendo el grupo es trolear a sus fans. Entre la confusión y la indignación, en Twitter también hay espacio para la admiración, con fans que siguen apoyando el grupo “después de una década de burlas”.

Acabo de escuchar lo último de Linkin Park y… pic.twitter.com/RY5g3kbvOd — Sr. Carabaluchense (@aluchense) March 17, 2017

Linkin Park es para el metal lo que daddy yankee es para la musica clasica — Málmhaus (@Rubmanrique) March 11, 2017

Over a decade of being made fun of for loving Linkin Park and here I am… still loving them . — Sylviir (@Sylviir) March 7, 2017

Acabo de recordar que el otro dia estaba yo rageando por la vendida monumental que se ha hecho Coldplay pero poco se habla de Linkin Park pic.twitter.com/QRhXucQxMC — Acho pijo (@PabloElItaliano) March 7, 2017

for some unknown reasons i listened to linkin park's new song and im so confused — _(-ω-`_) (@taelomere) March 7, 2017

@mikeshinoda @linkinpark The trolling game has simply gone too far. No words to describe this. — Rubén Ros (@ruben_ros89) March 17, 2017

These new Linkin Park songs offend me. They need to change their name or something if they're gonna put this shit out — Alex Hubert (@theealexhubert) March 17, 2017