Erasure sacan single al mismo tiempo que Depeche Mode disco

Erasure, el longevo proyecto de Andy Bell y el ex Depeche Mode Vince Clarke, revelaba los primeros detalles de su 17º álbum hace unas semanas, pero es hoy cuando podemos escuchar el primer single. ‘Love You to the Sky’ es un tema festivo, ochentero, casi eurovisivo que hoy solo nos puede recordar lo diferentes que han sido los caminos de ambas bandas, por mucho que Clarke haya seguido colaborando con Martin L. Gore.

En lo que sí coincidirán ambos proyectos es en el marcado carácter político de ‘World Be Gone’, el álbum de Erasure que sale el 19 de mayo. Según la nota de prensa, “este nuevo álbum nos presenta a los premiados compositores en un estado de ánimo más reflexivo, analizando los agitados tiempos que vivimos y, como subraya el cuadro con el mascarón de proa de un barco surgiendo de un mar revuelto que aparece en la portada, mirando al futuro”.

Vince Clarke declara que, “obviamente, el clima político actual inspira muchas ideas”; y Andy Bell continúa: “creo que hay una corriente de opinión latente y que la gente está despertando poco a poco. Espero que esa gente se tome el disco en sentido positivo y lo vea como música optimista y excitante”. La temática es la misma que en ‘Spirit‘. Salvo que el álbum no tenga nada que ver con el single, el enfoque será radicalmente menos oscuro que en el caso de Depeche.

Love You To The Sky

Be Careful What You Wish For!

World Be Gone

A Bitter Parting

Still It’s Not Over

Take Me Out Of Myself

Sweet Summer Loving

Oh What A World

Lousy Sum Of Nothing

Just A Little Love