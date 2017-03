!!! se aproximan al UK Garage en ‘The One 2’, single de su nuevo disco

!!! (Chk Chk Chk) han anunciado la publicación de un nuevo álbum titulado ‘Shake The Shudder’, que verá la luz el 19 de mayo a través de Warp Records. Grabado en el estudio casero de la banda en Brooklyn, producido por su colaborador Patrick Ford y mezclado por notables del dance como Phil Moffa, Joakim y Matt Wiggins, el álbum cuenta con un selecto grupo de vocalistas: Lea Lea, Meah Pace, Nicole Fayu, Cameron Mesirow y Molly Schnick. Su último álbum, ‘As If‘, data de 2015.

El primer single de ‘Shake The Shudder’ es ‘The One 2’ y sorprende de inmediato por suponer un acercamiento al jungle y el UK Garage de la banda dance-punk de Nueva York. Con la citada Lea Lea compartiendo tareas vocales con el carismático Nic Offer, podemos disfrutar ya de esta canción en el vídeo oficial de la canción, en el que dos bailarinas con rasgos orientales hacen coreografías en un pequeño club desierto.

Según su nota de prensa, y de manera curiosa, ‘Shake The Shudder’ tuvo su origen en una serie de improvisaciones del grupo realizadas en Barcelona (¿quizá cuando visitaron el Vida Festival?). En este disco dicen sostener una actitud distinta a la de sus inicios, cuando “tenían la típica actitud punk, señalando con el dedo todo lo que iba mal en el mundo para ocultar su propia confusión interna”. “Ahora son más viejos y sabios y se encuentran más cómodos siendo más vulnerables, mirando hacia adentro en vez de reaccionar hacia afuera (…). El sonido de la protesta puede ser una marcha o también puede ser un groove enfermizo conjuntado con unos shorts extremadamente cortos”. !!! están confirmados entre los artistas que actuarán en el próximo Primavera Sound y en Low Festival.

Tracklist de ‘Shake The Shudder’:

1. The One 2

2. DITBR (Interlude)

3. Dancing Is The Best Revenge

4. NRGQ

5. Throw Yourself In The River

6. What r u up 2Day?

7. Five Companies

8. Throttle Service

9. Imaginary Interviews

10. Our Love (U Can Get)

11.Things Get Hard

12. R Rated Pictures