Spoon / Hot Thoughts

Para su nuevo disco, Spoon ha vuelto a Matador, el sello que publicó su debut, ‘Telephono’, en 1996. Mucho ha llovido desde entonces. El grupo ya no se acuerda de los días en que vendía cuatro copias de sus discos, ahora los coloca en el top 5 americano, y tiene la crítica a sus pies, aunque nunca haya logrado la repercusión comercial de unos Radiohead o unos Alabama Shakes. A pesar de esta desventaja, la opinión general sobre Spoon es que es uno de los grupos más consistentes en activo ahora mismo en Estados Unidos, si no el que más.

Al contrario que el excelente ‘They Want My Soul’, un álbum introspectivo y contenido, de tonos más bien sombríos, ‘Hot Thoughts’ es un trabajo colorido, exuberante y explosivo en arreglos, que bebe -siempre desde las fórmulas del rock- de la música disco y funk tanto como del rock’n roll y el rhythm and blues clásico y en el que los sintetizadores en particular toman un protagonismo hasta ahora inédito en el repertorio del grupo. El carnal tema titular, irresistible, es un buen ejemplo, pero también lo es el medio tiempo ‘Do I Have to Talk You Into It’, claramente la obra maestra del disco gracias a su producción pero, sobre todo, a su espectacular estribillo, hecho para triunfar. ¿No es la típica canción que gana Grammys?

Si algo ha hecho especial siempre a los de Britt Daniel es su gusto por adornar sus canciones de los arreglos más estrafalarios e impredecibles que se le puede ocurrir. Por ejemplo, en ‘First Caress’ el grupo presenta un piano que desciende en cascada a través de un ritmo disco. El gancho principal de ‘Can I Sit Next to You’, el hitazo central del álbum, completamente delirante, son unas cuerdas sintéticas bollywoodianas que el grupo deteriora como si quisiera reproducir el sonido de un cassette estropeado. Y si Prince ha sido una influencia en el álbum, como ha reconocido Daniel en una entrevista, lo ha sido en ‘I Ain’t the One’, una canción singular que parece un monstruo bicéfalo entre los Radiohead de ‘Kid A’ y Prince circa ‘Sign O’ the Times’.

En ‘Hot Thoughts’, la electrónica abre mil posibilidades para el futuro del grupo -y eso que este va ya por su noveno largo-, como sugiere ‘WhisperI’lllistentohearit’, que parece sobre todo una canción de Arcade Fire, pero que maneja estéticas más propias de Depeche Mode, o la menor ‘Shotgun’, que apunta directamente al EDM. Pero ‘Hot Thoughts’, con sus grandes momentos, es un disco de transición: ‘Tear it Down’ y la mencionada ‘Shotgun’ flojean hacia el final y el disco incluye un par de improvisaciones que, a pesar de contener una musicalidad atractiva, arruinan completamente la secuencia de lo que podría haber sido otro disco típicamente perfecto de Spoon. ¿Se reservará el grupo de Austin su ‘Pieces of the People We Love’ particular para el próximo?

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Do I Have to Talk You Into It’, ‘Can I Sit Next to You’, ‘Hot Thoughts’, ‘I Ain’t the One’

Te gustará si te gusta: Phoenix, Alabama Shakes, The Rapture

Escúchalo: Spotify