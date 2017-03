La lista de los mejores discos de Britpop de Pitchfork deja claro que no sabemos qué fue el Britpop

Ilustración: Jack Dylan para Pitchfork

Pitchfork publica hoy su lista de 50 mejores discos de Britpop, como siempre muy interesante de debatir. La lista está coronada por ‘Different Class’ de Pulp, que además aparecen en el top 10 con el álbum inmediatamente posterior, el muy “diferente” ‘This Is Hardcore’, y reconoce a Blur por encima de Oasis varias veces: ‘Parklife’ por encima de “Morning Glory”, ‘Blur’ justo encima de ‘Definitely Maybe’, ‘Modern Life Is Rubbish’ por encima de… cualquier otro disco de Oasis. ¿O es más bien el debate que el primer disco de Oasis sea peor que el segundo?

Pero si abre un debate la lista de Pitchfork es qué demonios era aquello que se llamaba Britpop. Si nunca estuvo muy claro qué unía estilísticamente a Ocean Colour Scene con Suede y a The Divine Comedy con Manic Street Preachers, agárrense porque el gigante de Chicago ha considerado Britpop cosas como Morrissey, Saint Etienne, Shampoo o Radiohead, pero en este caso solo ‘The Bends’. En serio, ¿qué pueden tener en común Radiohead y Shampoo? ¿Ser “pop británico”? De acuerdo, ¿dónde está ‘Very’ de Pet Shop Boys? La primera línea de la justificación de la inclusión de ‘The Bends’ reconoce que Radiohead nunca fueron realmente Britpop, pero ahí está: el tercer mejor disco de Britpop de la historia.

También aparecen The La’s con su disco de 1990, considerado por este medio como un puente entre dos épocas (Stone Roses dicen que es demasiado primigenio). Entre las ausencias que no han sido consideradas Britpop, Primal Scream, Spiritualized, PJ Harvey y toda la electrónica (Prodigy, Goldie, Chemical Brothers). Se desconoce si los discos de la época de Travis, Depeche Mode, Pet Shop Boys o New Order no se han considerado Britpop o simplemente les parecen “no tan buenos”.

Es una alegría, en cualquier caso, ver reivindicados álbumes perdidos de Catatonia, Hefner, Super Furry Animals, James, Denim, Edwyn Collins, Placebo y a Luke Haines por partida doble: con Black Box Recorder y con The Auteurs, aunque como dicen en el texto, es dudable que el artista se sienta cómodo con la etiqueta. Hoy a muchos se les caerá alguna lagrimita recordando muchos de estos discos.

Y es que lo mejor de esta lista es que todo lo importante que fue el Britpop en Europa NO lo fue en Estados Unidos. La mayoría de bandas de este top, con alguna excepción como Oasis, The Verve y Radiohead, vendieron muy pocos discos en América. Incluso gente de la popularidad de Suede y Manic Street Preachers fracasaron reiteradamente en Estados Unidos, por lo que los nombres de muchos de estos artistas para el adolescente americano medio han de ser en 2017 una verdadera marcianada. Bien por su reivindicación en este medio musical estadounidense de enorme alcance.

Os dejamos con el top 10, en el que sorprende ver a Elastica con un debut que no era para tanto. ¿Alguien ha intentado compensar la penosa cuota femenina en este “estilo”?

1.-Pulp / Different Class

2.-Blur / Parklife

3.-Radiohead / The Bends

4.-Oasis / (What’s The Story) Morning Glory?

5.-Suede / Dog Man Star

6.-Elastica / Elastica

7.-Pulp / This Is Hardcore

8.-Blur / Blur

9.-Oasis / Definitely Maybe

10.-The Verve / Urban Hymns