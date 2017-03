¿Qué hacía Íñigo Errejón en la ceremonia de los Premios MIN?

Este martes se celebraba la ceremonia de los Premios MIN de la música independiente, que dejaba como grandes ganadores a Triángulo de amor bizarro con 4 premios, entre ellos mejor artista y mejor disco del año por el sobresaliente ‘Salve discordia‘. Zahara presentó la gala y varias veces referenció la presencia de Íñigo Errejón de Podemos, que se vio como todo un triunfo porque… ¿alguien se imagina al ministro de Cultura acudiendo a apoyar a los artistas y sellos pequeños? Oh, wait, si no hay!

Íñigo Errejón no se olvidó de Twitter durante la gala que tenía lugar en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y llegó a escribir tuits o retuitear en tres ocasiones: para celebrar la gran cantidad de mujeres presentando premios, recibiéndolos y actuando, para comentar el sentido homenaje a la rapera fallecida Gata Cattana y para revelar quién le acompañaba. ¿Pero qué hacía por allí Errejón? Como mostraba en redes, Errejón asistió acompañado de Edu Maura, portavoz de Cultura de Podemos en el Congreso, la persona que está dirigiendo los trabajos de la comisión para el Estatuto del Artista en el parlamento, en los que Íñigo está “muy involucrado” según nos cuenta Zara Sierra de la agencia de comunicación, contratación y producción Desvelo y también colaboradora del área de cultura de Podemos. Íñigo quiso asistir precisamente por su “interés en el Estatuto del Artista y del trabajador de la cultura, en el que el Congreso está trabajando ahora mismo”. Sierra nos cuenta que este evento era “una buena oportunidad para hacer una toma de contacto con el sector, que justamente está muy afectado por la problemática que intenta solventar el Estatuto”. Al término de la ceremonia, Íñigo tuvo ocasión de felicitar a Triángulo de amor bizarro y de charlar con Eladio y los Seres Queridos.

También acudió Jazmín Beirak, portavoz de Cultura de Podemos en la Asamblea de Madrid, que ya había asistido el año pasado y se ha involucrado con la problemática del directo en Madrid. También es habitual en ponencias y debates sobre cultura. Entre sus logros, Sierra nos indica que fue quien elevó a la Asamblea la iniciativa de Queremos Entrar, y quien trabajó con la plataforma para el cambio de la ley sobre el acceso de los menores a las salas, que además era una medida que Podemos había llevado en su programa de las autonómicas, y se resolvió con el apoyo de Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad por el PP. La iniciativa había sido presentada por Podemos, Ciudadanos y PSOE. El PP votó a favor.

¿Podría estar Errejón calentando para una posible candidatura a la Asamblea de Madrid en las próximas elecciones, como tanto se ha comentado en las últimas semanas tras su derrota en Vistalegre? Lo cierto es que, sin mostrar la obsesión por la música underground de una Andrea Levy, en varias ocasiones se le ha relacionado o querido relacionar tímidamente con la música independiente. Hace un par de años, Huffington Post concluía que era seguidor de Corizonas después de que dejara caer por su Twitter que estaba escuchando un recopilatorio “Stereoparty” de Subterfuge. También decían que era fan de ‘Black Mirror’ o ‘Searching for Sugar Man’, la película documental sobre Sixto Rodriguez.

Más interesante aún es el reportaje que hizo Cadena Ser sobre sus gustos musicales con motivo de un mitin en Las Palmas. En él se analizaba la playlist que suena “en la caravana morada” y se mencionaba a ANOHNI, Lykke Li, Love of Lesbian o Radiohead… pero no era Errejón el prescriptor. El responsable era su consejero Daniel Iraberri, que conseguía “con mucho esfuerzo” que Íñigo se parase a escuchar a “esa tal Silvia Pérez Cruz de la que todo el mundo hablaba” y a Nacho Vegas. “Los he escuchado y me han gustado, pero ya. Él intenta culturizarme musicalmente, pero el pobre no lo tiene fácil”, eran las palabras de Errejón, que parecía más preocupado de otros temas en campaña que de este. Además de la política se mencionaba la lectura: le gustó mucho ‘Instrumental’ de James Rhodes… pero a Daniel le pone de los nervios que no se molestara en escuchar la multitud de canciones que menciona. Aun así, Errejón citaba a los valencianos La Gossa Sorda, de onda ska-punk, como favoritos. Las fotos en las que se ve a Iraberri poniendo los cascos a Íñigo en el avión son muy significativas, para no perdérselas. Suponemos que a Pablo Iglesias, más allá de El Nega, en Podemos le dan por imposible…

Con @edumaura y @jbeirak en @premiosMIN. El mejor premio que podemos tener es una cultura a la que apoyemos y reconozcamos #PremiosMIN2017 pic.twitter.com/NBlUYa8I8n — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 28, 2017

Muchas mujeres premiadas, cantando y presentando en estos #PremiosMIN2017. Las cosas van cambiando y eso está muy muy bien. 💪🏼 pic.twitter.com/NC3hRsF3cy — Jazmín Beirak (@jbeirak) March 28, 2017