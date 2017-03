Triángulo de Amor Bizarro, grandes ganadores de los Premios MIN

Triángulo de Amor Bizarro se han proclamado los grandes ganadores de los Premios MIN 2017 de la Música Independiente al hacerse con cuatro galardones: premio a mejor álbum del año y mejor disco de rock por ‘Salve discordia‘, premio a la mejor producción para Carlos Hernández por su trabajo en este mismo disco y premio al mejor artista. El cuarteto en conjunto ha estado en la ceremonia para recoger todos los galardones, uno de ellos una guitarra Gibson que Isa ha recogido entre risas: cuando Triángulo de Amor Bizarro ganaron el Premio Ruido que otorga la prensa (PAM) hace solo 2 meses, ya les había tocado una guitarra. En otro momento dedicó al premio a “nuestras madres, a las brujas y a todas las mujeres que optan por hacer algo distinto”.

El premio a la mejor canción ha sido para Viva Suecia por ‘Bien por ti’. El grupo murciano tenía unas palabras para Gata Cattana, nominada en la misma categoría, si bien a continuación era para esta artista fallecida hace unas semanas el premio a mejor artista revelación. Su familia recogía el premio en el momento más emotivo de la noche, enviando a la audiencia el mensaje de que su música se quede con nosotros para siempre.

Zahara ejerció de presentadora con un guión mucho más tímido que el perpetrado por El Mundo Today, pero con cierto gracejo en algunos de los momentos, y dejando finalmente una adaptación ad hoc de su tema ‘Caída libre’ con lo que había pasado en la ceremonia. Desde el punto de vista de la organización, el aciertazo fue dedicar el “In memoriam”, planteado completamente en serio, a todos los artistas que se han ido de las discográficas independientes a multinacionales: Love of Lesbian, Vetusta Morla, Miss Caffeina, León Benavente o Maga aparecieron en las pantallas como si ya no existieran. “Pero no os preocupéis, están en un lugar mejor, en una multi. Yo he estado allí y no os imagináis”, bromeó con ironía.

También hay que elogiar la variadísima selección musical en directo, que fue desde Aurora & The Betrayers, Club del Río, Sharif, Gatibu e Izaro a Kokoshca pasando por Las Bistecs, quienes interpretaron ‘Señoras bien’ después de que esta ganara el premio a mejor videoclip. “Que ganemos un premio es señal de que algo mal. Gracias a crítica y público por su mal gusto”, dijeron al recogerlo, mientras que durante la actuación gritaron contra “los corruptos, las peperas” y también contra el público: “Venga, que parecéis el público de Barna”, espetaron.

Por su parte, Inma Grass, presidenta de la UFI, habló en su discurso de los prescriptores musicales y pidió a las emisoras que programaran música en español y a la televisión pública que programara espacios musicales. “¡Si hasta hay un programa de toros!”, indicó.

En las próximas horas publicaremos el palmarés, que incluyó reconocimientos a Belako (mejor directo), Joan Colomo (mejor disco en catalán) o Nick Cave (mejor disco internacional).