James Blake canta en el primer single en 4 años de Mount Kimbie

James Blake vuelve a estar de actualidad muy poco después de estrenar vídeo con Natalie Portman, extraído de su tercer disco en solitario, ‘The Colour In Anything‘. El artista, además de trabajar con Beyoncé en ‘Lemonade’, su álbum del año pasado, ha tenido también tiempo de colaborar con Mount Kimbie, uno de los proyectos de electrónica más importantes del panorama internacional, gracias a discos como ‘Crooks & Lovers’.

No hay disco nuevo todavía anunciado para este dúo formado por Dominic Maker y Kai Campos, que no publica nada desde 2013, pero desde hoy sí podemos escuchar un corte totalmente nuevo llamado ‘We Go Home Together’, de dos minutos y medio de duración y teclados más próximos de lo que esperábamos a la paranoia sesentera de unos Doors. La canción entonada por James Blake, como decíamos, viene acompañada de un vídeo dirigido por su colaborador Frank Lebon.

El tema celebra una amplia gira norteamericana de Mount Kimbie que tendrá lugar durante todo el mes de junio tras comenzar a finales de mayo y además el dúo también anuncia nuevos contenidos para su residencia en la cadena de radio NTS, que incluirá entrevistas e invitados como Julia Holter, James Blake, Kaitlyn Aurelia Smith, Connan Mockasin, Savages o Ash Koosha, entre otros.