Natalie Portman, poco antes de dar a luz, protagoniza el precioso nuevo vídeo de James Blake

La promoción de ‘The Colour in Anything’, el notable último disco de James Blake, no ha terminado. El cantante y productor inglés sigue de gira -el 1 de abril toca en México- y publica hoy nuevo vídeo para una de las pistas destacadas de este trabajo, el baladón de cyborg-soul ‘My Willing Heart’.

Dirigido por Anna Rose Holmer, directora de ‘The Fits’ y que también ha trabajado en ‘Crepúsculo’, el vídeo en blanco y negro está protagonizado por Natalie Portman, que aparece en el vídeo bajo el agua o en la cama luciendo su enorme tripa de embarazo. Los planos son francamente espectaculares. Poco después de la grabación del vídeo, Portman dio a luz a una niña. La actriz acaba de protagonizar ‘Jackie’, que se quedó sin Oscar.

‘My Willing Heart’ es una de las dos colaboraciones de Blake con Frank Ocean en ‘The Colour in Anything’ (la otra es ‘Always’) y su vídeo es el segundo de este disco. El primero corresponde a la colaboración de Bon Iver, ‘I Need a Forest Fire’.

El año pasado, Blake fue noticia por escribir un par de temas de ‘Lemonade’ de Beyoncé, uno de los discos más vendidos de 2016. Blake es co-autor nada menos que de la primer canción del disco, ‘Pray You Catch Me’, y vocalista único de la pista 9, el interludio ‘Forward’.