Björk estrena vídeo de su último disco, aunque ya ultima el primero del próximo

Björk sube hoy a Youtube el vídeo de ‘Notget’, uno de los cortes incluidos en su disco de 2015, ‘Vulnicura’. En verdad, la versión completa del vídeo en realidad virtual ya pudo verse el año pasado en el Festival Airwaves de Islandia y forma parte de un proyecto mayor que también ha incluido vídeos de realidad virtual para ‘Family’, ‘Black Lake’ y ‘Stonemilker’. Ha sido dirigido por Warren du Preez y Nick Thornton Jones. La creación de una Björk digital seguro que hace a alguien pensar en el histórico vídeo de ‘All Is Full of Love’ que publicaba a finales de los 90, aunque aquí sus movimientos son mucho más rápidos, pues este avatar baila, y los colores, mucho más fantasía.

Que la cantante islandesa nos salga con este vídeo ahora no significa que no esté pensando ya en sus próximos pasos artísticos. El mes pasado ella misma hablaba de nuevo álbum, en el que está colaborando otra vez con Arca. “Es muy pronto, todavía no sé si debería decirlo, pero he terminado tres canciones con Alejandro [Arca], con quien trabajé en mi disco anterior. Aquel, de alguna manera, lo llamamos “infierno”: ¡fue como el divorcio! Y ahora estamos haciendo el paraíso. Utopía. Hemos hecho el infierno ya, nos lo hemos ganado”. Y después ha sido el director del último vídeo de Perfume Genius, y también director de los mencionados vídeos de Björk ‘Family’, ‘Black Lake’ y ‘Stonemilker’, Andrew Thomas Huang, quien ha revelado que acaba de grabar otro vídeo con ella.

Durante una entrevista con The Fader, Huang indicaba que estaba trabajando en un vídeo con Björk. Esto contaba ya hace dos semanas: “Creo que es muy pronto para decirlo ahora mismo, pero ya sabes, Björk ya ha escrito parte del disco. Queríamos evolucionar con respecto a lo que hicimos en ‘Vulnicura’, que era tan personal e introspectivo. Lo que puedo decir del nuevo disco es que va a mirar realmente al futuro, de una manera esperanzada que creo que es necesaria ahora mismo. Estoy emocionado. Probablemente usaré más mi experiencia en efectos visuales”.