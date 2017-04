¿Sirve de algo telonear al grupo de moda? Según Modelo de Respuesta Polar, sí

Modelo de respuesta polar ya habían “crecido”, poco a poco, tras la publicación de ‘El cariño‘ y ‘Dos amigos‘. El año pasado por ejemplo tocaban solos y con éxito en la madrileña Joy Eslava. Pero sin duda la gira que acaban de realizar como teloneros de Izal era una oportunidad para la banda, pues este tour de Izal era en grandes estadios de 8 ciudades españolas, incluyendo un abarrotado Palacio de los Deportes de Madrid para el que se habían agotado las entradas con semanas de antelación. Hablamos con Borja Mompó aprovechando el estreno del vídeo en directo con imágenes de la gira sobre el pasado, el futuro y la supuestamente desagradecida labor de telonero. “Modelo” actúan ahora el 15 de abril en SanSan Festival, el 19 de abril en Atomic Festival, el 9-10 de junio en Festival de Les Arts y en agosto en Vértigo Estival. Foto: AfterliVe.

¿Qué tal ha ido la gira? Supongo que ha sido una oportunidad, pero también, ser telonero es bastante desagradecido: gente sin llegar, gente entrando, gente sin prestar atención… ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que ha pasado?

Esa sensación de que podía ser algo desagradecido se nos fue en la primera fecha en el minuto uno. No conocíamos bien al público de Izal y estábamos preparados para cualquier cosa. Sin embargo nos encontramos con un público extremadamente puntual, respetuoso y abierto a conocer una nueva propuesta. Nos hemos sentido absolutamente arropados a lo largo de las ocho fechas tanto por parte del público como de la propia banda y eso sin duda ha sido lo mejor. Salir cada sábado de casa, comer bien, llegar a recintos increíbles y tocar en condiciones inmejorables, es prácticamente algo irreal. Lo que más nos ha fascinado de todo esto es ver a un grupo de personas manejar algo totalmente enorme con una naturalidad y un saber estar increíbles. Siempre educados, siempre cercanos y prácticamente en familia. Lo peor: ver que Izal descansaba el resto de la semana y nosotros volvíamos cada lunes a nuestras trabajos.

¿Cuál ha sido la ciudad que os ha acogido peor y mejor?

La palabra acoger implica que ya nos conocían de antemano y teniendo en cuenta que menos de un 20% de cada recinto nos conocía, es complicado responder. Lo bueno de todo esto es que jugábamos con el factor sorpresa y sí podemos decir en qué ciudades caló más: Madrid, Barcelona, Valencia y Valladolid.

¿Alguna otra anécdota graciosa o desastrosa que te venga a la mente?

Hemos celebrado todos y cada uno de los conciertos con lo que tenemos alguna anécdota más desastrosa que graciosa. Especialmente en la sala Mardigras de A Coruña.

¿Qué pasó?

El garito en cuestión estaba hasta los topes. Un miembro de nuestro grupo celebró de más y no le dio tiempo a llegar a la puerta con lo que vomitó en medio del local ante el estupor de los Izales que educadamente pidieron una botella de agua e intentaron disimular por vergüenza ajena.

¿Por qué habéis escogido ‘Que no se apague’ para este vídeo? ¿Deduzco que para reflejar la energía de los directos por ser la más animada o era favorita vuestra, del público o de Hook?

Es la canción que mejor refleja ese punto de hacer equipo y remar todos en la misma dirección. Es la más enérgica y la que transmite más a lo que suenan nuestros directos. Es la favorita de mucha gente y teníamos una deuda pendiente con ella antes de zanjar la etapa del ‘Dos amigos’.

¿Qué te parece el vídeo en sí? Creo que no eras muy fan de hacer videoclips.

Precisamente por eso, quizás este sea de todos los videoclips de nuestra carrera, el que más me llega. Lo hemos grabado nosotros mismos prácticamente en su totalidad y aunque suene un poco teen, es el típico videoclip que sueñas tener cuando montas un grupo. Sin embargo teniéndolo delante te das cuenta de la responsabilidad que implica una gira y de la suerte que hemos tenido pudiendo viajar en tan buenas condiciones.

“Ahora mismo puedo cantarte absolutamente todo el repertorio de Izal incluyendo los speech entre canción y canción”

He echado mucho de menos a Modelo en las listas de lo mejor del año, sobre todo de un par que separan discos nacionales e internacionales (Mondo, RDL). No me lo esperaba… Después de eso y esta gira acompañando a un grupo llenaestadios, ¿estáis más perdidos que nunca sobre el lugar que ocupáis en la industria y nuestros corazones o lo tenéis más claro que nunca?

Estamos bastante acostumbrados a recibir un buen trato por parte de la crítica y luego ser obviados en las listas. Hemos sacado nuestros tres discos de forma totalmente independiente y en meses muy complicados (marzo-abril). Una vez acaba el año es difícil seguir teniendo músculo promocional para que nos recuerden y los que lo hacen es porque realmente el disco les ha calado, que no es poco. Con lo que cada mención a final de año es un halago al recorrido del disco.

Más perdidos que nunca en la industria, sí, pero con más público real que nunca. Eso nos va aclarando un poco el camino a seguir. No tenemos una contratación boyante en festivales y sin embargo vamos teniendo cada vez más seguidores, llenamos más salas y hay más gente interesada en nuestros discos. Es muy probable que nuestro camino pase por ser el menos obvio pero el más tangible y el más tradicional. Aunque para ser sincero siempre sufrimos una crisis de identidad antes de afrontar la siguiente etapa.

¿Cuál era tu canción favorita de Izal antes de la gira y cuál lo es después de la gira?

‘Pequeña gran revolución’ antes y después de la gira. Eso sí, ahora mismo puedo cantarte absolutamente todo el repertorio de Izal incluyendo los speech entre canción y canción.

¿Algún miembro de Izal es particularmente seguidor vuestro o de alguna de vuestras canciones?

Alejandro siempre ha sido muy cercano a la banda y alguna vez se ha pasado por algún bolo junto a Mikel. Recuerdo que hace años estuvieron en un acústico en Matadero y el último al que acudieron fue en la Joy Eslava. Durante la gira siempre había alguno de los miembros de Izal viendo nuestro concierto al lado del escenario y eso ha sido bonito.