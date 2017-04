Si solo ves un videoclip hoy, que sea el de ‘Go Up’ de Cassius (feat. Pharrell & Cat Power)

‘Ibifornia’ suponía el primer disco en una década del dúo francés de productores formado por Philippe Zdar y Boom Bass, más conocido como Cassius. Un tándem que parece haber influido más en el pop contemporáneo por su estética que por obras memorables, más allá de algunos singles. Confirmando esa línea, ‘Ibifornia’ era un álbum decepcionante, pero sí había que reconocerles singles de mérito, como ‘Action’, en la que colaboraban Mike D –de Beastie Boys– y Chan Marshall, la mujer tras el alias Cat Power.

Precisamente ella, junto con Pharrell Williams, volvía a participar en el otro gran single del disco, ‘Go Up’. Tras ser el tema estrella de un EP de remezclas a finales del pasado año, ahora llega su vídeo oficial. Sí, ahora, más de un año después de presentarla. Sin embargo, esta increíble pieza merece la pena cualquier espera.

El realizador francés Alexandre Courtès presenta un clip que fuerza a permanecer pegado a la pantalla de principio a fin. Con un sencillo e ingenioso uso de la pantalla dividida en dos, Courtès juega con imágenes de archivo muy diferentes entre sí sobre religión, drogas, sexo, tecnología y naturaleza, a veces antitéticas, creando unas combinaciones sorprendentes y fascinantes, cuando no hilarantes. Un recurso que no es novedoso (recuerda, en cierto modo, a la técnica empleada en el memorable ‘Up & Up’ de Coldplay) pero que sí está ejecutado con un enorme ingenio.

Directed by Alexandre Courtès, our video for #GoUp feat @CATPOWER & @Pharrell is out ! What do you think ? #Cassius #CatPower #Pharrell pic.twitter.com/x4Ekz1DBi1

— CASSIUS (@CASSIUSOFFICIAL) April 8, 2017