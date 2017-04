Ecos soul en ‘Magpie Eyes’, el verdadero single de Saint Etienne

Tras presentar oficialmente ‘Home Counties’ a través de la canción ‘Heather’, que sorprendía por sus tintes oscuros, Saint Etienne presentan hoy el verdadero primer single de ese nuevo álbum, ‘Magpie Eyes’. Se trata de una canción más luminosa, en una línea más próxima a lo que nos tienen acostumbrados, aunque el sonido de bajo con el que comienza remite a New Order. Sin embargo, pronto las armonías vocales de Sarah Cracknell dejan claro que estamos ante una canción más briosa, confirmándose en los ecos soul de su coro. Sin embargo, su letra, a tenor de lo revelado por Bob Stanley, tiene un trasfondo de tristeza:

“El título se inspira en un libro sobre el sello Creation titulado ‘My Magpie Eyes are Hungry for the Prize’ [ndr: literalmente, “Mis ojos de urraca están ansiosos por el premio”], que de hecho está tomado de la canción ‘Up the Hill Down The Slope’ de The Loft. A menudo me doy cuenta de que estoy tan absorto en mis pensamientos que no estoy realmente escuchando lo que mis hijos me dicen, y he extrapolado esos sentimientos de culpabilidad a la historia de alguien que, por una combinación de ambición personal y el tiempo en desplazamientos laborales, termina perdiéndose el crecimiento de sus niños y no conociéndoles o los lumbreras con los que se estarán juntando”.

‘Home Counties’, disco centrado en recuerdos de adolescencia y juventud del trío en sus pueblos de origen, se publica el día 2 de junio y Saint Etienne lo presentarán en nuestro país por el momento en dos fechas: el día 27 de mayo en la sala Joy Eslava de Madrid y el 28 en Kafé Antzokia de Bilbao (entradas disponibles aquí). También estarán ese último fin de semana de mayo en Primavera Sound 2017.