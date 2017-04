Impersonators de Michael Jackson, Prince y Madonna celebran con TOPS en ‘Petals’

Con ‘Picture You Staring’, su segundo disco de estudio, el grupo canadiense TOPS se confirmaba como una de las propuestas más estimulantes dentro de esa corriente de pop que toma como propios sonidos que ya brillaban en los 80 para transformarlos en canciones frescas como ‘Outside’ o ‘Way To Be Loved’, aquel en cuyo vídeo podíamos ver el escroto de Mac DeMarco.

Casi 3 años después de aquello, al fin tenemos noticias de un nuevo disco del cuarteto. Arbutus, sello en el que Grimes dio sus primeros pasos, publica el 9 de junio ‘Sugar at the Gate’, un tercer largo cuyo título propone una metáfora del orgasmo, según su nota de prensa. El disco ha sido producido por el propio grupo en Los Ángeles, ciudad a la que se mudaron durante una temporada desde su ciudad, Montreal, y que ha inspirado el sonido de canciones como ‘Petals’, el single del disco.

Si la antes citada ‘Outside’ contenía un homenaje a ‘Take My Breath Away’ de Berlin, ‘Petals’ parece hacer lo propio con ‘On The Beach’ de Chris Rea. Pero en este caso, eso tampoco resta el más mínimo mérito a un tema de sonido sensual, en el que la dulce voz de Jane Penny se muestra rotunda. En su clip, recién estrenado, Penny y sus compañeros de banda se desenvuelven en una fiesta en la que participan imitadores de los Michael Jackson, Prince o Madonna más icónicos, que cantan con ellos la canción.