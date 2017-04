Kevin Morby se acuerda de Madrid en el vídeo de ‘Aboard My Train’

‘City Music’ es el nuevo álbum de Kevin Morby, un disco que llega apenas un año después de publicar ‘Singing Saw’, que incluía ‘I Have Been to the Mountain‘, una de las mejores canciones de 2016 para nuestra redacción. Según explica su sello, Dead Oceans, si su anterior obra era un reflejo de la influencia de Bob Dylan y Jonui Mitchell, esta vez son Lou Reed y Patti Smith los que “asaltan al oyente”.

Para comprobarlo, no hay más que escuchar los dos adelantos de ‘City Music’. Morby primero mostró ‘Come To Me Now’ un tenue medio tiempo que va creciendo de forma comedida. Ahora también presenta ‘Aboard My Train’, un tema, esta vez sí, más enérgico y en el que efectivamente subyace el nervio de las guitarras y sección rítmica de Velvet Underground.

La canción se ha presentado con un clip, dirigido por el propio músico, en el que da todo el sentido a su primera frase: “una vez amé a un chico muy listo y auténtico, caminábamos juntos a casa desde el colegio”. Morby escribe en un espejo nombres de personas a las que quiere y recuerda. Y, en otro, lugares en los que ha vivido o que rememora con cariño. Uno de los nombres que escribe en ese espejo es el de Madrid, una ciudad que visitó el pasado otoño, por ejemplo.

‘City Music’ se publica el día 16 de junio. Un par de semanas antes podremos verle presentarlo en Primavera Sound 2017.