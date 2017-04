Los usuarios de JNSP han hablado: estas son las mejores canciones de Lana Del Rey

Los usuarios de JENESAISPOP han escogido las mejores canciones de Lana Del Rey. Lo han hecho en nuestros foros, donde han han votado en un fabuloso “survivor” realizado por la usuaria Slavin que podéis repasar aquí. Por supuesto, el conflicto de opiniones ha generado polémicas, pero los resultados se ajustan posiblemente a la valoración general fuera de la red.

Para el “survivor” se han tenido en cuenta los cuatro discos publicados oficialmente de Lana Del Rey, estos son, ‘Born to Die’, ‘Paradise’, ‘Ultraviolence’ y ‘Honeymoon’, así como su debut extraoficial, ‘Lana del Ray’, sus canciones oficiales para bandas sonoras y sus versiones oficiales no editadas en ningún disco. Durante el transcurso del “survivor” se usaron cartas especiales que animaron el proceso de eliminación, pero la lista que os ofrecemos es la real tal cual cada una de sus canciones fue descartada.

La mejor canción de Del Rey para nuestros usuarios es ‘Born to Die’. De hecho, el disco que lo acoge es el que más ha triunfado en la selección: el resto del top 3 lo componen ‘Video Games’ y ‘Blue Jeans’ y hasta 7 canciones del álbum componen el top 20 (8 si contamos ‘Ride’). De ‘Ultraviolence’ han entrado 5 y de ‘Honeymoon’ 4. De los resultados del “survivor” se desprende que las mejores canciones de Lana se encuentran, sobre todo, en la primera mitad de sus discos.

Entre las entradas destacadas hay que mencionar ‘The Blackest Day’ de ‘Honeymoon’, claramente favorita de los fans. También sorprende la presencia de ‘Black Beauty’. Asombra, a su vez, la posición de ‘Young & Beautiful’, fuera del top 10 (top 14), cuando es una de las favoritas del público (es su gran éxito en Spotify). De las ausencias, ‘Florida Kilos’ es claramente otra “fan favorite” que no ha entrado en el top 20, como tampoco lo ha hecho uno de los singles destacados de ‘Honeymoon’, ‘Music to Watch Boys to’.

Los resultados definitivos han coincidido por poco con el anuncio del nuevo álbum de Del Rey, ‘Lust for Life’, cuya portada acaba de relevarse. El primer single del álbum es la balada ‘Love’.

Top 20

01 Born to Die

02 Video Games

03 Blue Jeans

04 West Coast

05 Ride

06 Ultraviolence

07 Brooklin Baby

08 Cruel World

09 Summertime Sadness

10 Shades of Cool

11 Honeymoon

12 Black Beauty

13 High By the Beach

14 Young & Beautiful

15 Terrence Loves You

16 National Anthem

17 The Blackest Day

18 Off to the Races

19 Gods & Monsters

20 Dark Paradise