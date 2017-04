En 1991 un joven Richard Hawley cogió el tren desde Sheffield a Londres para ir a una prueba como guitarrista de la banda de… Morrissey. ¿Cómo se había fijado Mozzer en el músico de una banda semidesconocida -Treebound Story- que apenas había editado unos pocos singles y EPs entre 1986 y 1989 y después desaparecido? Hawley (que no consiguió el trabajo, para ganancia de los Longpigs y posteriormente Pulp) sigue sosteniendo que no sabe exactamente la razón (detalles de la historia aquí) pero algunos aseguran que el cantante de los Smiths había oído ‘Swimming in the Heart of Jane’, canción de su EP del mismo nombre (año 1989) y se acordaba del arreglo de guitarra. Como para no fijarse en esa maravillosa parte rítmica: se trata de un exquisito trabajo de arpegios circulares, entrelazados con micro-riffs y sabios espacios en blanco, al más puro estilo de Johnny Marr.



A pesar de recordar a los Smiths, la canción trasciende su influencia, llevando esas señas estilísticas a un territorio de puro romanticismo, lejos de proclamas cínicas. Si alguien está buscando un buen ejemplo de lo que sería una buena canción de jangle-pop, que no mire más lejos: con tan sólo una acústica y esa eléctrica los Treebound Story consiguieron una atmósfera evocadora inigualable, perfecta para una melancólica letra (compuesta, como la música, por el propio Hawley) sobre no aceptar la naturaleza marchita del amor (“congelando la imagen / negando el cambio”) porque nadar en una fantasía a veces es todo lo que podemos hacer, aunque duela: “Swimming in the heart of Jane. Is it worth all the pain? (…) Yes, it’s worth all the pain”.

El EP, durante años una pieza de culto muy codiciada por los amantes del jangle-pop, acaba de ser sorprendentemente reeditada por un sello español, Pretty Olivia Records, que se está especializando en maravillas de pop de guitarras actuales y también rescatadas, como es el caso de este fenomenal ‘Swimming in the Heart of Jane’, algo muy cercano a la perfección pop.

‘Swimming in the Heart of Jane’ suena en el nuevo Popcasting de Jaime Cristóbal, ya disponible en este enlace.